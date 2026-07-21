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Οι περισσότεροι οδηγοί ακολουθούν σχεδόν την ίδια ρουτίνα όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο: βάζουν μπροστά τον κινητήρα, φορούν τη ζώνη ασφαλείας, επιλέγουν ταχύτητα και ξεκινούν. Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να ανοίξουν τα παράθυρα ή να ενεργοποιήσουν τον κλιματισμό. Ωστόσο, πολλοί παραλείπουν μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία που συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια όλων των επιβατών: το κεντρικό κλείδωμα των θυρών.

Το κεντρικό κλείδωμα επιτρέπει το ταυτόχρονο κλείδωμα και ξεκλείδωμα όλων των θυρών του οχήματος με το πάτημα ενός κουμπιού. Εκτός από την ευκολία που προσφέρει, ενισχύει σημαντικά την προστασία των επιβατών κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το σύστημα αυτό συνεργάζεται συχνά με τεχνολογίες όπως η είσοδος χωρίς κλειδί, τα αντικλεπτικά συστήματα και το αυτόματο ξεκλείδωμα μετά από σύγκρουση.

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Οι λόγοι που καθιστούν σημαντικό το κεντρικό κλείδωμα

Προστασία από ανεπιθύμητες παρεμβάσεις. Όταν οι πόρτες παραμένουν ξεκλείδωτες, αυξάνεται ο κίνδυνος κάποιος να τις ανοίξει ξαφνικά, ιδιαίτερα όταν το όχημα είναι σταματημένο σε φανάρι ή σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, με πιθανή συνέπεια την κλοπή προσωπικών αντικειμένων. Μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά. Αν υπάρχουν παιδιά στα πίσω καθίσματα, το κεντρικό κλείδωμα μειώνει σημαντικά την πιθανότητα να ανοίξουν κατά λάθος μια πόρτα είτε κατά τη στάση είτε ενώ το αυτοκίνητο κινείται. Αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των θυρών. Παρόλο που οι σύγχρονες πόρτες διαθέτουν αξιόπιστους μηχανισμούς ασφάλισης, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο κάποια να μην έχει κλείσει σωστά ή κάποιος επιβάτης να τραβήξει κατά λάθος τη χειρολαβή. Με το κεντρικό κλείδωμα, οι πιθανότητες ενός τέτοιου περιστατικού μειώνονται αισθητά.

Η ενεργοποίηση του κεντρικού κλειδώματος αποτελεί μια απλή αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη συνήθεια, η οποία μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας κατά την οδήγηση.