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Ο Γιάννης Χαρούλης αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στον συνάδελφό του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του το βράδυ της Τρίτης, εμφανώς συγκινημένος από την απώλεια.

«Πολύ στεναχωρήθηκα», είπε αρχικά ο Γιάννης Χαρούλης, μιλώντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του τραγουδιστή.

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«Ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινός σαν παιδί, όπως έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό παράδεισο», ανέφερε, με το κοινό να τον χειροκροτεί θερμά.

Ο Γιάννης Χαρούλης αποκάλυψε στη συνέχεια πως ένα από τα τελευταία βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη που είδε, του άφησε ένα σημαντικό μάθημα.

«Κάπου είδα ένα βίντεό του και πήρα μάθημα. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες και έλεγε στον κόσμο “σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο”. Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, να είσαι καλά Γιώργη, καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα», είπε ο τραγουδιστής, κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη.