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Η δικαστική διαδικασία αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος και μετατέθηκε για τις 22 Οκτωβρίου, ενώ η αγωγή έχει πλέον διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστά σκέλη.

Η νομική διαμάχη ξεκίνησε μετά τις δημόσιες καταγγελίες της Ζέτας Δούκα για περιστατικά βίας και τη στήριξη που παρείχαν σε εκείνη οι υπόλοιποι ηθοποιοί.

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Αποζημίωση συνολικού ύψους 700.000 ευρώ διεκδικεί ο Γιώργος Κιμούλης από τη Ζέτα Δούκα, τη Δώρα Χρυσικού και τον Νίκο Ψαρρά, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί.

Οι τρεις ηθοποιοί βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της εκδίκασης της αγωγής που έχει καταθέσει σε βάρος τους ο Γιώργος Κιμούλης για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση δια του Τύπου. Ο ίδιος ο ηθοποιός δεν παρέστη στη διαδικασία.

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Ο δικηγόρος του, Γιώργος Γεράρης αποκάλυψε πως η συζήτηση της υπόθεσης μετατέθηκε, έπειτα από αίτημα του Γιώργου Κιμούλη, και πλέον έχει οριστεί νέα δικάσιμος. Τότε αναμένεται να κριθεί και το αίτημά του για την καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

«Σήμερα δόθηκε άλλη μία αναβολή, κατόπιν αιτήματος του κυρίου Κιμούλη. Η αναβολή, ευτυχώς, είναι τουλάχιστον πολύ σύντομη, για τις 22 Οκτωβρίου. Σε 20 μέρες περίπου θα είμαστε εδώ και θα δικάσουμε την υπόθεση αυτή τη φορά. Ο κύριος Κιμούλης ζητάει συνολικά ποσά που αγγίζουν τις 700.00 ευρώ, κατά των τριών ηθοποιών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γεράρης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία, εξηγώντας ότι η υπόθεση έχει πλέον διαχωριστεί σε δύο σκέλη.

«Αυτή τη στιγμή χωρίστηκε η υπόθεση στα δύο. Το ένα σκέλος της δικάζεται με την ειδική διαδικασία, αυτό που είχαμε σήμερα δηλαδή, οι διά του τύπου αξιώσεις του, και υπάρχει και το υπόλοιπο σκέλος της αγωγής του, το οποίο θα δικαστεί με την τακτική διαδικασία. Επομένως πλέον έχει χωριστεί η δίκη στα δύο και συνεχίζεται», επισήμανε.

Η αγωγή του Γιώργου Κιμούλη στρέφεται κατά της Ζέτας Δούκα, η οποία στο παρελθόν είχε μιλήσει δημόσια για περιστατικά ψυχολογικής, λεκτικής και σωματικής βίας που, σύμφωνα με την ίδια, είχε υποστεί κατά τη συνεργασία της με τον ηθοποιό. Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται η Δώρα Χρυσικού και ο Νίκος Ψαρράς, οι οποίοι είχαν εκφράσει τη στήριξή τους προς τη συνάδελφό τους.

Αφορμή για την αγωγή αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, συνέντευξη της Δώρας Χρυσικού το 2022 σε ιστοσελίδα, κατά την οποία είχε αναφερθεί στον σκηνοθέτη χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «σκηνική αλητεία».

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Τον Δεκέμβριο του 2023, η Ζέτα Δούκα είχε αναφερθεί εκ νέου στη δικαστική διαμάχη, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Τότε είχε δηλώσει:

«Νιώθω άσχημα που με παίρνουν οι δημοσιογράφοι και δεν σηκώνω τηλέφωνα, αλλά έχω επιλέξει να κρατάω μια σιωπή ακριβώς γιατί σέβομαι πολύ τη δικαιοσύνη… Η τελευταία εξέλιξη δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτή η τελευταία εξέλιξη αφορά κάποιες μηνύσεις που έχουν γίνει εναντίον εμού και τις κυρίας Δούκα, και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος στο 99% των περιπτώσεων. Δεν είναι καινούργιες μηνύσεις. Εγώ έχω τρεις μηνύσεις και μια αγωγή.

Η αγωγή είναι ένα αστικό δικαστήριο και περιμένουμε την απόφαση από στιγμή σε στιγμή. Και υπάρχουν και τρεις μηνύσεις που εμπίπτουν στο ποινικό δικαστήριο. Το 99% των περιπτώσεων δεν μπαίνει στο αρχείο και παραπέμπεται σε δίκη ο κατηγορούμενος και εκεί θα αποφανθεί το δικαστήριο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι για εντυπωσιασμό. Νιώθω αυτές τις μέρες ότι έχω καταδικαστεί για κάτι και δε το γνωρίζω. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος κάνει μήνυση σε κάποιον άλλον, το πιθανότερο είναι να πάει η υπόθεση σε δίκη. Και αυτή η δίκη έχει για τη δική μου την περίπτωση κριθεί να γίνει τον Νοέμβριο του 2024 και για τη Ζέτα τον Οκτώβριο του 2024».

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Η ίδια είχε επισημάνει τότε ότι δεν προτίθεται να ανακαλέσει όσα είχε πει για τον Γιώργο Κιμούλη, παρά τις συνέπειες που είχε προκαλέσει η υπόθεση.

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