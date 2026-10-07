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Οι αρχές ερευνούν αν οι ενέργειες αυτές έγιναν για τη δημιουργία άλλοθι, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο ψηφιακός φάκελος του ασθενούς καταχωρίστηκε με ψευδώνυμο και διαγράφηκε αμέσως μετά τον θάνατό του.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν στοιχεία από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο της γιατρού για την αναζήτηση κρίσιμων δεδομένων.

Από την ψηφιακή εξέταση προέκυψε ότι ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε μηχάνημα βιοσυντονισμού για τον εντοπισμό συναισθηματικών συχνοτήτων.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης λαμβάνοντας καταθέσεις από προσωπικό και συνεργάτες του ιατρείου.

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Η κατηγορούμενη γιατρός περιέγραψε στην απολογία της λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας ότι μέσα σε διάστημα περίπου 20 λεπτών προχώρησε σε έξι διαδοχικές προσπάθειες φλεβοκέντησης, την ώρα που ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά την απολογία της φερεται να είπε:

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«Στις 15:22:54 πάτησα παύση της θεραπείας επειδή έσπασε μία φλέβα. Αφότου βρήκα καινούργια, στις τέσσερις παρά τέρτο άνοιξα ξανά τη ροή. Ένα λεπτό αργότερα, έσπασε ακόμα μία φλέβα. Τον ξανασύνδεσα και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη».

Η γιατρός υποστήριξε ότι συνέχισε να επιχειρεί την τοποθέτηση της φλεβικής πρόσβασης, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες δεν ήταν επιτυχείς.

«Βρήκα μία στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές, σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν τα έως τώρα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει ήδη από τις 15:22. Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται αν οι συνεχείς προσπάθειες έγιναν προκειμένου να δημιουργηθεί άλλοθι, να αποδοθούν οι δυσλειτουργίες σε τεχνικό πρόβλημα λόγω των φλεβών ή να παραμείνει ενεργό το μηχάνημα, ώστε να εμφανίζεται ότι η θεραπεία εξακολουθούσε να πραγματοποιείται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξέτασαν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της Καρνεάδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που φέρεται να ανακτήθηκαν, εντοπίστηκαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές μηχανημάτων σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και άλλες 18 που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρείου.

Η 58χρονη γιατρός φέρεται να είχε καταχωρίσει τον ψηφιακό φάκελο του τραγουδιστή χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, ενώ τα δεδομένα διαγράφηκαν αμέσως μετά τον θάνατό του.

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Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε και αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, προκειμένου να δώσει στοιχεία για τη λειτουργία των μηχανημάτων και τη χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα του 58χρονου γιατρού να ερευνηθεί το κινητό του τηλέφωνο, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν διαγραφεί αρχεία ή συνομιλίες και αν υπάρχουν αναφορές στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Στο μικροσκόπιο ομαδική συνομιλία της γιατρού

Από την ψηφιακή εξέταση των πειστηρίων, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η γιατρός είχε υποβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη και σε μηχάνημα βιοσυντονισμού.

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Πρόκειται για πρακτική κατά την οποία, μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στην παλάμη, υποτίθεται ότι εντοπίζονται παθολογικές αλλά και συναισθηματικές «συχνότητες». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συγκεκριμένη διαδικασία είχε καταγραφεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετώπιζε μίσος, άγχος και πένθος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη διαδικασία να συνδέεται με την πεποίθηση ότι ο τραγουδιστής μπορούσε να απομακρύνει από τον οργανισμό του τα συγκεκριμένα αρνητικά συναισθήματα. Τα σχετικά ευρήματα αναμένεται να διαβιβαστούν στον ανακριτή.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την έρευνα στο κινητό της γιατρού έχει προκύψει και μία ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που εργάζονταν στο δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, καθώς και ο υπνοθεραπευτής.

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