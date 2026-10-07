Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερωτήματα προκύπτουν για τη χρονική καθυστέρηση 59 λεπτών μεταξύ της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη και της κλήσης προς το ΕΚΑΒ.

Στο κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού εντοπίστηκαν αναζητήσεις σχετικά με τη συνδυαστική χορήγηση προποφόλης και μιδαζολάμης.

Δοκιμές μέσω τεχνητής νοημοσύνης υποδεικνύουν ότι σε ανάλογα περιστατικά η άμεση επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι επιβεβλημένη.

Η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι ενήργησε ακαριαία, ισχυριζόμενη πως οι παρεχόμενες βοήθειες ήταν οι ενδεδειγμένες για την κατάσταση του ασθενούς.

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Νέα ερωτήματα για τα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου δημιουργούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς η ανακοπή τοποθετείται στις 15:22 της 9ης Σεπτεμβρίου, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ καταγράφεται στις 16:21.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τόσο οι ενέργειες που φέρεται να έγιναν μέσα στο ιατρείο όσο και τα ψηφιακά ευρήματα από το κινητό της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, στο τηλέφωνό της εντοπίστηκαν αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με την προποφόλη και τη μιδαζολάμη και, ειδικότερα, με την αντιμετώπιση προβλημάτων από τη συνδυαστική χορήγησή τους.

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Με αφορμή τα ευρήματα αυτά, το «Live News» του MEGA προχώρησε σε δική του δοκιμή. Έτσι, έθεσε στο ChatGPT σειρά ερωτημάτων βασισμένων στις συνθήκες που περιγράφονται για το περιστατικό, προκειμένου να καταγράψει ποιες οδηγίες θα έδινε το σύστημα. Σε όλες τις παραλλαγές, η βασική απάντηση ήταν άμεση επικοινωνία με το ΕΚΑΒ ή το 112.

Το ChatGPT απαντά για την ανακοπή

Το πρώτο υποθετικό σενάριο που τέθηκε στο ChatGPT, αφορούσε ασθενή σε ιατρείο, στον οποίο έχει χορηγηθεί προποφόλη, έχει χάσει τις αισθήσεις του και εμφανίζει ασυστολία.

Η απάντηση της εφαρμογής ήταν σαφής ως προς την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης: «Αν αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πρόκειται για καρδιακή ανακοπή. Μην περιμένεις άλλη απάντηση από μένα. Κάλεσε τώρα 112 ή 166 και πες ξεκάθαρα “καρδιακή ανακοπή, ασυστολία, σε ιατρείο μετά από χορήγηση προποφόλης”».

Σε δεύτερο ερώτημα, στο οποίο ο ασθενής δεν ξυπνά μετά τη χορήγηση προποφόλης, το ChatGPT απάντησε ότι το περιστατικό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επείγον και ότι, εφόσον δεν υπάρχει φυσιολογική αναπνοή ή σφυγμός, πρέπει να θεωρηθεί καρδιακή ανακοπή.

Η οδηγία ήταν και πάλι να κληθεί άμεσα το 112 ή το 166 και να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ.

Η απάντηση για προποφόλη και μιδαζολάμη

Ανάλογη ήταν η απάντηση όταν το «Live News» περιέγραψε στο ChatGPT επιδείνωση της κατάστασης ασθενούς μετά τη χορήγηση προποφόλης.

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«Μην περιμένεις να “περάσει”. Κάλεσε αμέσως 112 ή 166 και πες ξεκάθαρα: “Έχει χορηγηθεί προποφόλη και ο ασθενής δεν είναι καλά”», ήταν η απάντηση που έλαβε η εκπομπή.

Στη συνέχεια τέθηκε ένα ακόμη σενάριο, αυτή τη φορά για ασθενή στον οποίο έχουν χορηγηθεί μιδαζολάμη και προποφόλη, έχει πέσει η αρτηριακή του πίεση και εμφανίζεται ασυστολία. Το ChatGPT απάντησε: «Αντιμετώπισέ το ως καρδιακή ανακοπή. Μην περιμένεις να επιβεβαιώσεις την ασυστολία. Κάλεσε αμέσως 112 ή 166 και βάλε κάποιον άλλον να τηλεφωνεί ενώ εσύ ξεκινάς ΚΑΡΠΑ».

Σε όλες τις διαφορετικές διατυπώσεις που δοκίμασε η εκπομπή, επομένως, η κατεύθυνση που έδωσε η εφαρμογή παρέμενε ίδια: άμεση κλήση για επείγουσα ιατρική βοήθεια.

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Τα 59 λεπτά μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το χρονολόγιο που έχει δημοσιοποιηθεί για όσα συνέβησαν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, η ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη τοποθετείται στις 15:22. Η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, δηλαδή 59 λεπτά αργότερα.

Οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο λίγα λεπτά αργότερα και άρχισαν προσπάθειες ανάνηψης. Ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

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Στο νοσοκομείο συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επισήμως στις 17:40.

Τι υποστηρίζει η κατηγορούμενη γιατρός

Η 56χρονη γιατρός έχει δώσει διαφορετική εικόνα για τις ενέργειές της μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον σύζυγό μου. Φώναξα τη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Αντέδρασα ακαριαία», υποστήριξε.

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Σύμφωνα με την ίδια, η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη σε νοσοκομείο δεν θα διαφοροποιούσε τις ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού.

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«Δεν θα άλλαζε κάτι εάν ήμουν στο νοσοκομείο. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι χρειάστηκαν περίπου πέντε λεπτά μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ισχυρισμός που δεν συμβαδίζει με το χρονολόγιο των 59 λεπτών που έχει παρουσιαστεί δημοσίως και αποτελεί κρίσιμο αντικείμενο της συνεχιζόμενης έρευνας

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