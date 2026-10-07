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Οι ειδικοί αναμένουν περαιτέρω εξειδικευμένες αναλύσεις για να προσδιορίσουν την ακριβή ουσία και τη συγκέντρωσή της στο αίμα του 56χρονου.

Οι ιατροδικαστές εντόπισαν ενδείξεις ισχαιμίας του μυοκαρδίου, ωστόσο η οριστική αιτία της καρδιακής ανακοπής θα προκύψει από τα αποτελέσματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στον συνδυασμό των τοξικολογικών ευρημάτων με τις ιατρικές παρεμβάσεις και το ιστορικό του θανόντος.

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Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι πρώτες τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να εντόπισαν βενζοδιαζεπίνες στον οργανισμό του. Πλέον, το ενδιαφέρον των Αρχών στρέφεται στις πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσδιορίσουν την ακριβή ουσία, αλλά και την ποσότητα που βρέθηκε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχικές αναλύσεις στα δείγματα αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να έδωσαν θετικό αποτέλεσμα για βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών που διαθέτουν αγχολυτική και κατασταλτική δράση.

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Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτελούν μόνο το πρώτο στάδιο της τοξικολογικής διερεύνησης. Για τον λόγο αυτό αναμένονται περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να ταυτοποιηθεί με ακρίβεια η ουσία που ανιχνεύθηκε και να προσδιοριστεί η συγκέντρωσή της.

Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες

Oι βενζοδιαζεπίνες έχουν αγχολυτικές, υπνωτικές, αντιεπιληπτικές και μυοχαλαρωτικές ιδιότητες, η κύριά τους όμως ένδειξη είναι η βραχυχρόνια συμπτωματική αντιμετώπιση του έντονου, παθολογικού άγχους και της αϋπνίας. Συνιστώνται μόνο όταν η διαταραχή είναι σοβαρή, περιορίζει τις δραστηριότητες του ασθενή ή του προκαλεί έντονη δυσφορία.

Η ακριβής αναγνώριση της ουσίας που ανιχνεύθηκε, όπως και η συγκέντρωσή της στο αίμα, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ερμηνεία των τοξικολογικών ευρημάτων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχει ανιχνευθεί προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογείται και η αναφορά ότι η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είχε ζητήσει τη χορήγηση αντίδοτου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης διαφορετικών ουσιών. Οι ειδικοί θα πρέπει να εξετάσουν συνολικά τα εργαστηριακά ευρήματα, συνεκτιμώντας τόσο τις ουσίες που εντοπίστηκαν όσο και τις συγκεντρώσεις τους.

Ισχαιμία του μυοκαρδίου τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές

Παράλληλα με τις τοξικολογικές εξετάσεις, παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα σχετικά με το τι προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Οι ιατροδικαστές φέρεται να έχουν εντοπίσει στην αρχική τους εκτίμηση ισχαιμία του μυοκαρδίου, ωστόσο ασφαλέστερα συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ιστοπαθολογικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο η κατάρρευση να σχετίζεται με τις ιατρικές παρεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 56χρονος ή να υπήρχε κάποιο σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα που προϋπήρχε.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο οι ουσίες που φέρεται να του χορηγήθηκαν όσο και οι ιατρικές διαδικασίες στις οποίες υποβλήθηκε, μεταξύ αυτών η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία.

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Οι ειδικοί καλούνται πλέον να συνδυάσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων με τα ιατρικά δεδομένα και το ιστορικό του 56χρονου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής.

Τα αποτελέσματα των πιο εξειδικευμένων τοξικολογικών αναλύσεων αναμένεται να δώσουν σημαντικές απαντήσεις και να συμβάλουν στην εικόνα που σχηματίζουν οι Αρχές για τις συνθήκες του θανάτου.

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