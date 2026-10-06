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Απολύτως άδειο ήταν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, σήμερα Τρίτη (6.10.26).

H διαδικασία αποσφράγισης του χρηματοκιβωτίου του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε παρουσία συγγενών και δικηγόρων στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στo AT Κυψέλης.

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Το χρηματοκιβώτιο ήταν ανάμεσα στα αντικείμενα τα οποία κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες των αστυνομικών στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και στάλθηκαν για ανάλυση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του και άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

«Το χρηματοκιβώτιο ήταν απολύτως άδειο. Είχα πει ότι είναι μια περιττή δικονομική ενέργεια, παρόλα αυτά δε διαφωνήσαμε να ανοιχτεί, προκειμένου να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί σχετικά με το τι περιέχει αυτό το χρηματοκιβώτιο. Επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απολύτως άδειο, κανένα έγγραφο, κανένα αντικείμενο», δήλωσε ο Χαράλαμπος Λυκούδης.