Στη ΜΕΘ, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση το πρωί της Παρασκευής (24/10) στη Γλυφάδα, από 38χρονο στη μέση του δρόμου, τη στιγμή που τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς. Ο δράστης, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο για μικροκλοπές και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, χτύπησε χωρίς λόγο την 70χρονη πισώπλατα στο κεφάλι με μία πέτρα και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει.

Μιλώντας στο Mega, η κόρη της γυναίκας δήλωσε πως η μητέρα της είναι σε καταστολή. «Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει».

«Τον βρήκανε οι φίλες της μητέρας μου να κρατάει πέτρα στο χέρι του. Οι φίλες της κάνανε μπάνιο στη θάλασσα και η μητέρα μου τάιζε τα γατάκια, γιατί είναι και χειμερινοί κολυμβητές και πηγαίνουν εκεί στην Γλυφάδα», πρόσθεσε η κόρη της 70χρονης.

Ποινικό μητρώο

Ο 38χρονος ο οποίος είναι άστεγος, που περιφέρεται στην περιοχή, έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν ενώ και προφυλακίστηκε.

Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά καθώς κατά το παρελθόν έχει συληφθεί για διάφορα αδικήματα όπως:

10/12/2023 (σύλληψη) απειλή & εξύβριση

20/2/2024 (σύλληψη) κλοπή μοτοσικλέτας

10/3/2024 (σύλληψη) απόπειρα κλοπής από παρκαρισμένο ΙΧ και νόμο περί όπλων

23/9/2024 (δικογραφία) ληστεία κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

10/2/2025 (σύλληψη) διατάραξη οικιακής ειρήνης & φθορά ξένης ιδιοκτησίας

11/5/2025 (σύλληψη) εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση για φυλάκιση 8 μηνών για κλοπή – είχε αποδράσει στις 3/5/2025 από την ψυχιατρική στο Αιγινήτειο

Και τελευταία φορά είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς της Ασφάλειας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 30/7/2025 μετά από απόδραση στις 25 Ιουλίου στο το ψυχιατρικό νοσοκομείο Νίκαιας.