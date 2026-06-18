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Μετά την ολοκλήρωση του τελικού σχεδιασμού της Πλατείας Νερού για τη φετινή διοργάνωση, διατίθεται ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός επιπλέον εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλιακή βραδιά των Gorillaz, The Flaming Lips και Jehnny Beth στις 25 Ιουνίου.

Η διάθεσή τους ξεκίνησε ήδη, στην καθιερωμένη τιμή των 55€, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως.

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Η συνεργασία του Release Athens με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026, φέρνει στην Πλατεία Νερού μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Οι Gorillaz του Damon Albarn εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, η οποία έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές διεθνώς. Ο διεθνής Τύπος κάνει λόγο για ένα εντυπωσιακό, κινηματογραφικής αισθητικής show, που συνδυάζει εμβληματικά κομμάτια από όλη τη διαδρομή τους με νέο υλικό από το πρόσφατο άλμπουμ τους, “The Mountain”.

Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης οι θρυλικοί The Flaming Lips, μία από τις πιο επιδραστικές και αγαπημένες μπάντες του alternative rock, καθώς και η Jehnny Beth, η χαρισματική πρώην frontwoman των Savages, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής.