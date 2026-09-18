Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών αναδεικνύει την ανάγκη για ίση αμοιβή εργασίας ίσης αξίας, παρά τη νομική απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου.

Στην Ελλάδα, η συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας θεσπίστηκε το 1975, ενσωματώνοντας τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας και καταργώντας σταδιακά παλαιότερες άνισες πρακτικές.

Παρά το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, υφίσταται μισθολογικό χάσμα που επηρεάζεται από παράγοντες όπως το επάγγελμα, ο κλάδος και η θέση ευθύνης.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών συχνά πλήττεται από την «ποινή της μητρότητας», η οποία συνδέεται με διακοπές καριέρας και περιορισμένη πρόσβαση σε διευθυντικές θέσεις.

Η πραγματική μισθολογική ισότητα παραμένει ζητούμενο, καθώς το χάσμα αποδοχών στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η 18η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών, με πρώτη εφαρμογή το 2020. Στόχος είναι να υπενθυμίζει μια αρχή που μοιάζει αυτονόητη αλλά στην πράξη εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται πλήρως: ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Και χρειάζεται εξαρχής μια σημαντική διευκρίνιση: άλλο πράγμα η νομική ισότητα αμοιβών και άλλο το στατιστικό μισθολογικό χάσμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διάκριση στην αμοιβή λόγω φύλου απαγορεύεται. Παρ’ όλα αυτά, οι μέσες ωριαίες αποδοχές ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να διαφέρουν.

Advertisement

Advertisement

Η Ελλάδα και το Σύνταγμα του 1975

Η μεγάλη θεσμική τομή στην Ελλάδα έγινε το 1975.

Η Ελλάδα κύρωσε τότε τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας αριθ. 100 του 1951 για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών. Και το νέο Σύνταγμα του 1975 προχώρησε ακόμη περισσότερο: στο άρθρο 22 παρ. 1 κατοχυρώθηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, δικαιούνται ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.

Δεν εξαφανίστηκαν όμως όλες οι παλιές διακρίσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Το ίδιο το Σύνταγμα προέβλεψε μεταβατικές περιόδους: αντίθετες διατάξεις έπρεπε να καταργηθούν έως το τέλος του 1982, ενώ ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων που παραβίαζαν την αρχή της ίσης αμοιβής έπρεπε να αντικατασταθούν το αργότερο μέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος.

Άρα, αν θέλουμε μία καθαρή ημερομηνία, μπορούμε να πούμε: η συνταγματική κατοχύρωση της ίσης αμοιβής στην Ελλάδα έρχεται το 1975, ενώ η εξάλειψη των παλαιότερων άνισων ρυθμίσεων ακολούθησε σταδιακά.

Τι ίσχυε παλαιότερα

Advertisement

Για δεκαετίες η αγορά εργασίας αντιμετώπιζε διαφορετικά τον άνδρα και τη γυναίκα. Οι συλλογικές ρυθμίσεις μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαφοροποιήσεις στις αποδοχές και στα οικογενειακά επιδόματα, ενώ η αντίληψη του άνδρα ως του βασικού «κουβαλητή» της οικογένειας επηρέαζε και το σύστημα αμοιβών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική νομολογία χρειάστηκε αργότερα να ξεκαθαρίσει πως η έννοια της «αμοιβής» δεν αφορά μόνο τον βασικό μισθό ή το ημερομίσθιο αλλά και άλλες παροχές, ακόμη και οικογενειακά επιδόματα. Ο Άρειος Πάγος έχει συνδέσει ρητά την αρχή αυτή με τη Σύμβαση 100 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Η μητέρα δεν δικαιούται μεγαλύτερο μισθό επειδή είναι γυναίκα

Advertisement

Εδώ χρειάζεται επίσης διάκριση. Σήμερα μία εργαζόμενη μητέρα δεν δικαιούται μεγαλύτερο μισθό από έναν άνδρα για την ίδια εργασία απλώς επειδή είναι μητέρα. Αυτό θα αντέβαινε στην ίδια λογική της ίσης μεταχείρισης.

Υπάρχουν όμως ειδικές άδειες και κοινωνικές παροχές που συνδέονται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη μητρότητα και τη φροντίδα του παιδιού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, διάρκειας έως εννέα μηνών. Κατά το διάστημα αυτό η δικαιούχος λαμβάνει μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, μαζί με αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Η προστασία έχει πλέον διευρυνθεί και σε κατηγορίες μη μισθωτών.

Advertisement

Μάλιστα, έως επτά μήνες της ειδικής άδειας και παροχής μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να μεταβιβαστούν από τη μητέρα στον πατέρα.

Επομένως, καλύτερα να μιλάμε για πρόσθετη κοινωνική προστασία της μητρότητας και της γονεϊκότητας και όχι για πρόσθετη μισθολογική αμοιβή της γυναίκας.

Το παράδοξο της Ελλάδας: ίσα στον νόμο, όχι ακόμη στις πραγματικές αποδοχές

Advertisement

Τα τελευταία συγκρίσιμα στοιχεία της Eurostat για το 2024 δείχνουν ότι το μη προσαρμοσμένο μισθολογικό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 11,1%. Δηλαδή οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών ήταν κατά 11,1% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών.

Advertisement

Για την Ελλάδα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν χάσμα περίπου 15% το 2024, πάνω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία. Το 15% δεν σημαίνει ότι μία γυναίκα που κάθεται στο διπλανό γραφείο και κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά πληρώνεται αυτομάτως 15% λιγότερο. Ο δείκτης συγκρίνει τις μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές και επηρεάζεται από επάγγελμα, κλάδο, θέση ευθύνης, προϋπηρεσία και άλλους παράγοντες.

Υπάρχει μάλιστα και ένα δεύτερο ελληνικό πρόβλημα: η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση. Το 2024 η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα ήταν 18,8 ποσοστιαίες μονάδες, η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ μετά την Ιταλία.

Advertisement

Σε ποιες χώρες είναι μεγαλύτερη η απόκλιση

Νομικά, στην ΕΕ η αρχή της ίσης αμοιβής ισχύει παντού. Στην πράξη όμως τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 παρουσιάζουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις.

Στην Εσθονία το μη προσαρμοσμένο μισθολογικό χάσμα έφθανε το 18,8%, το υψηλότερο στην ΕΕ. Στο άλλο άκρο βρίσκεται το Λουξεμβούργο με -0,8%, δηλαδή οι μέσες ωριαίες αποδοχές των γυναικών εμφανίζονται ελαφρώς υψηλότερες από των ανδρών. Η απόσταση μεταξύ των δύο άκρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φθάνει έτσι τις 19,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Και σε παγκόσμια κλίμακα η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υπολογίζει ότι οι γυναίκες σε μισθωτή εργασία εξακολουθούν κατά μέσο όρο να κερδίζουν περίπου 20% λιγότερα από τους άνδρες, με το χάσμα να διευρύνεται για τις γυναίκες με παιδιά.

Η «ποινή της μητρότητας»

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του προβλήματος. Η μητρότητα μπορεί να προστατεύεται θεσμικά, αλλά επαγγελματικά συχνά συνοδεύεται από αυτό που διεθνώς περιγράφεται ως motherhood penalty – «ποινή της μητρότητας».

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επισημαίνει ότι η μητρότητα μπορεί να προκαλέσει μισθολογικό μειονέκτημα που ακολουθεί μια γυναίκα επί χρόνια: διακοπή της καριέρας, λιγότερες ώρες εργασίας, περισσότερη μερική απασχόληση, δυσκολότερη πρόσβαση σε διευθυντικές θέσεις και μεγαλύτερο βάρος της απλήρωτης οικογενειακής φροντίδας.

Και έτσι φθάνουμε στο μεγάλο παράδοξο της ισότητας των αμοιβών: ο νόμος μπορεί να απαγορεύσει στον εργοδότη να πληρώνει λιγότερο μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα. Είναι πολύ δυσκολότερο, όμως, να εξαλείψει όλους τους παράγοντες που τελικά οδηγούν τις γυναίκες σε χαμηλότερες συνολικές αποδοχές.

Από το 1975 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει διανύσει τεράστια θεσμική απόσταση. Πενήντα και πλέον χρόνια μετά, όμως, η πραγματική μισθολογική ισότητα παραμένει ακόμη ζητούμενο.