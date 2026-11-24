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Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει προσωρινά ο 63χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο, έπειτα από τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου, θεωρώντας ότι πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ η ανακρίτρια έκρινε ότι θα πρέπει να του επιβληθεί το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση.

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Την οριστική απόφαση για την τύχη του 63χρονου θα λάβει πλέον το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η εκδοχή του 63χρονου για τον θάνατο της συζύγου του

Κατά την απολογία του, ο 63χρονος επιχείρησε να περιγράψει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν μέσα στο σπίτι του ζευγαριού. Υποστήριξε ότι η 61χρονη σύζυγός του βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης και επέμεινε ότι ο θάνατός της δεν προήλθε από στραγγαλισμό, αλλά από χτύπημα στην περιοχή του στέρνου.

«Εκείνη τη στιγμή η σύζυγός μου ήταν σε κρίση, σε μανία. Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό», φέρεται να ανέφερε, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την εκδοχή που προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε στραγγαλισμός ούτε απόφραξη των αεραγωγών. «Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών. Ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Ο 63χρονος εμφανίστηκε συντετριμμένος κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αναφερόμενος και στα 39 χρόνια κοινής ζωής με τη σύζυγό του. «Είμαι συντετριμμένος, είμαστε παντρεμένοι 39 χρόνια, μια ζωή μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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