Στην πρώτη θέση του Α’ ομίλου της Super League 2 φιγουράρει η Αναγέννηση Καρδίτσας η οποία θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την πολυπόθητη άνοδο στη Stoiximan Super League.

Προκειμένου η θεσσαλική ομάδα να παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγαλύτερη κατηγορία της χώρας απέκτησε τον Φινλανδό άσο, Πίρι Σοΐρι που ήταν χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής προορίζεται για να ενισχύσει τα «φτερά» της επίθεσης. Την περσινή χρονιά με την Athens Καλλιθέα είχε απολογισμό 34 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ, ενώ με την Εθνική Φινλανδίας έχει καταγράψει 45 συμμετοχές και έχει πετύχει 7 τέρματα.

Ο Σοΐρι μετακομίζει στην Καρδίτσα και φέρνει μαζί του την σύζυγό του, την εντυπωσιακή Σάρα Σιέπι. Μάλιστα το ζευγάρι διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της κοινής ζωής του, καθώς περιμένει το πρώτο του παιδί.

Μοντέλο και παρουσιάστρια η γυναίκα του Σοΐρι



Η Σιέπι έχει παρουσιάσει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές για το φινλανδικό εμπορικό κανάλι Nelonen : Paratiisihotelli Suomi το 2015 και το 2017, Ummikot ulkomailla το 2016 και Kiss Bang Love Suomi το 2016.

Επίσης, έχει εμφανιστεί συχνά στη φινλανδική έκδοση του Wheel of Fortune στο TV5 και έχει πάρει μέρος σε ριάλιτι σόου, όπως το Celebrity Big Brother Finland 2013 και το Amazing Race Suomi.

Η 31χρονη καλλονή είχε στεφθεί Mις Φινλανδία και έκτοτε κάνει καριέρα τόσο ως μοντέλο, όσο και σαν παρουσιάστρια.