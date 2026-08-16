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Η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε εγκλωβισμούς οδηγών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό στο Οίτυλο χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας ξεκίνησαν άμεσα εργασίες αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές, καθώς οι κάτοικοι ζητούν τη λήψη μέτρων για την προστασία από παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

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Το ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι που έπληξε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου την ανατολική Μάνη προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Ως αποτέλεσμα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λάσπης, τα νερά εισήλθαν σε ορισμένα καταλύματα και σπίτια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους, κάτοικοι απεγκλωβίστηκαν από οχήματα και μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στο Οίτυλο.

Ζημιές στο οδικό δίκτυο, αυτοκίνητα και σπίτια

Η καταρρακτώδης βροχή διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τις ποσότητες νερού να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης.

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Σε αρκετά σημεία στην Αλύπα της Μάνης, η στάθμη του νερού έφτασε μέχρι τα παράθυρα, με αποτέλεσμα να εισχωρήσει στο εσωτερικό ορισμένων κτισμάτων και να προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι «επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σημείωσε ότι λόγω αυτών των φαινομένων αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, με την πλειονότητα να αφορά προβλήματα σε οδηγούς που εγκλωβίστηκαν λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, μεταφέροντας με ασφάλεια οδηγούς σε ασφαλή σημεία. Σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, οι οδηγοί κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους όταν τα φαινόμενα άρχισαν να υποχωρούν.

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιχειρούσαν μέχρι αργά το βράδυ για την αποκατάσταση των δρόμων. Στο Καραβοστάσι, μάλιστα, εγκλωβίστηκαν και επισκέπτες, καθώς η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της τουριστικής κίνησης του καλοκαιριού.

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Η επόμενη μέρα

Η επόμενη μέρα στη Μάνη βρίσκει τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, ζητώντας από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να τους βοηθήσουν και να ληφθούν μέτρα για να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Aναφορικά με τη γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό, αύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις, ενώ εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα.

Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την ανατολική Μάνη, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκάλα και Λάγια.

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Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Δήμαρχο Γεωργία Λυροφώνη: «Αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε γέφυρες».

Σημείωσε πως υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές έχει υποστεί καταστροφή.

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