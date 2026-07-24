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Ο Χρήστος Θηβαίος προχώρησε σε δημόσια δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ή συμμετοχή με τη Μαρία Καρυστιανού και το πολιτικό κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η τοποθέτησή του ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση του επίσημου προγράμματος της επίσκεψης της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλία, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

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Στο πρόγραμμα που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος, η προγραμματισμένη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Πινακοθήκη Λάρισας εμφανιζόταν ως η εκδήλωση που θα ολοκλήρωνε τις πολιτικές δράσεις της προέδρου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Η ανάρτηση του Χρήστου Θηβαίου

Ο γνωστός τραγουδοποιός αντέδρασε άμεσα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας χωρίς να κατονομάζει τη Μαρία Καρυστιανού ότι επιχειρείται επικοινωνιακή εκμετάλλευση του ονόματός του από την ίδια και το πολιτικό της κίνημα.

Σε δήλωσή του στο Facebook ο Χρήστος Θηβαίος αναφέρει:

«Καλησπέρα σας,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας! Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!»

«Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!», αναφέρει ο τραγουδοποιός στην κατακλείδα της ανακοίνωσής του.