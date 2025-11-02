Ανάρτηση στο Facebook με αφορμή τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που κατηγορήθηκε ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021, έκανε η χήρα του δημοσιογράφου, Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου.

«Μ’ έπιασε μια τρεμούλα, μου κόπηκαν τα πόδια, είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου», γράφει στην ανάρτησή της η Στάθα Καραϊβάζ στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Δείχνοντας μεγαλείο ψυχής η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ γράφει για τον Γιάννη Λάλα πως «εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός».

«Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο», γράφει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Στάθας Καραϊβάζ

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ’ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στη απέραντη θλίψη», γράφει η Στάθα Καραϊβάζ.

«Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλίμονο ο Γιώργος μου δεν γυρίζει πίσω τι δεν θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο θάνατος δεν λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου», καταλήγει στην ανάρτησή της.