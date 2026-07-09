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Η τραγουδίστρια έλαβε ιατρική οδηγία για αυστηρή αφωνία τριών εβδομάδων και ακολούθησε ειδική φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας της.

Στις 4 Ιουλίου, η καλλιτέχνιδα επέστρεψε στη σκηνή πραγματοποιώντας εμφάνιση στη Βαμβακού Λακωνίας μαζί με τον Διονύση Σχοινά.

Κατά την επάνοδό της, η ίδια δήλωσε ότι η φωνή της δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως και προσπαθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.

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Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η Καίτη Γαρμπή είχε ανακοινώσει στους θαυμαστές της ότι, έπειτα από ιατρική σύσταση, αναγκαζόταν να ακυρώσει μέρος της περιοδείας της «Με Εσένα Μόνο Tour», καθώς ταλαιπωρούνταν από σοβαρή φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, η Καίτη Γαρμπή ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι, ύστερα από ιατρική οδηγία, θα έπρεπε να παραμείνει σε αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες, καθώς διαγνώστηκε με σοβαρή φαρυγγολαρυγγίτιδα. Η ίδια ανέφερε πως το πρόβλημα ξεκίνησε από μια έντονη ψύξη που υπέστη στα γυρίσματα του Just The 2 Of Us, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα.

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Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, η τραγουδίστρια ανέβηκε ξανά στη σκηνή, εμφανιζόμενη μαζί με τον Διονύση Σχοινά στη Βαμβακού Λακωνίας, στο πλαίσιο του Vamvakou Experience Festival. Απευθυνόμενη στο κοινό, ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη της συναυλία μετά τις ακυρώσεις που είχε αναγκαστεί να κάνει λόγω του προβλήματος υγείας της.

Χαιρετώντας τους παρευρισκόμενους, εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση να βρεθεί σε έναν τόπο που χαρακτήρισε «παράδεισο». Παράλληλα, ενημέρωσε ότι η φωνή της δεν έχει επανέλθει ακόμη πλήρως, γι’ αυτό και θα φρόντιζε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Όσα ανέφερε η αγαπημένη τραγουδίστρια

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον παράδεισο» και πρόσθεσε: «Πάμε να περάσουμε καλά, ό,τι μπορώ από την καρδιά μου θα το δώσω σήμερα, από τη φωνή μου θα κρατήσω λίγες δυνάμεις».