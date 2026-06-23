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Ο φωτογράφος Γιώργος Καλφαμανώλης ζήτησε τη συγκατάθεσή της για τη δημοσίευση του υλικού στο περιοδικό Πρόσωπα, με την ίδια να συναινεί χωρίς προβληματισμούς.

Η λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία ανέφερε την επιστροφή της από το Παρίσι και την αναζήτηση εργασίας, προσελκύοντας νέες επαγγελματικές προτάσεις για την ηθοποιό.

Η Ναταλία Δραγούμη υποστήριξε ότι η φωτογραφία αποπνέει παιδικότητα και ερωτισμό, απορρίπτοντας κάθε χαρακτηρισμό περί χυδαιότητας για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

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Η Ναταλία Δραγούμη αποκάλυψε στον Ρένο Χαραλαμπίδη την ιστορία μιας topless φωτογράφισής της σε παραλία της Ύδρας, η οποία δημοσιεύτηκε σε περιοδικό και αποτέλεσε αφορμή για να της ανοίξουν επαγγελματικές πόρτες και να δεχθεί νέες προτάσεις εργασίας.

Όπως ανέφερε: «ο Γιώργος Καλφαμανώλης, ο φωτογράφος, ήταν εφηβικός μου φίλος και κάναμε μαζί διακοπές στην Υδρονέτα όσο εγώ ήμουν στο Παρίσι και στο Εθνικό αλλά όχι ως ηθοποιός. Με είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω αλλά μόνο ένα στρινγκ. Με πήρε φωτογραφίες που βγαίνω από την θάλασσα της Υδρονέτας γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό – στον οργασμό του έντυπου τύπου – τα Πρόσωπα του Τερζόπουλου και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε “μου τη ζήτησαν θες να τη βάλω;” και του απάντησα “ναι, και δεν τη βάζεις”. Δεν προβληματίστηκα».

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Όταν ο φωτογράφος τη ρώτησε ποια λεζάντα θα ήθελε να συνοδεύει τη φωτογραφία, η Ναταλία Δραγούμη, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν πάνω στη μηχανή, του υπέδειξε τι να γράψει: «γράψε ό,τι θες» με εκείνον να γράφει «είμαι η Ναταλία Δραγούμη μόλις τελείωσα το Εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω για δουλειά, και κάπως έτσι ξεκίνησα».

Στη συνέχεια ο Ρένος Χαραλαμπίδης πρόσθεσε: «ήμουν από τους χιλιάδες που είδα τη φωτογραφία και δεν θυμάμαι το στήθος αλλά το χαμόγελό σου» και η Ναταλία Δραγούμη απάντησε: «με χαροποιεί πολύ αυτό που λες, θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτε το χυδαίο και πρόστυχο. Μπορεί να είχε κάτι το ερωτικό αλλά είχε μια παιδική χαρά».

Αργότερα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «από πολύ μικρή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 3-4, θυμάμαι φούστες που δεν ήθελα να βάλω. Επειδή πρόλαβα τη στολή, θυμάμαι ότι η μητέρα μου, μου έβαζε η στολή των αδελφών μου αλλά εγώ ήθελα να είναι στενή».

«Όταν έβγαινα ήθελα να είμαι κοκέτα. Τότε ήταν η μόδα να κόβουμε τις μπλούζες μας κι εγώ τις έκοβα λίγο παραπάνω, τόσο-όσο. Δεν το έκανα ως πανούργα σαν να ετοιμάζω τα μάγια μου για τους άνδρες αλλά ήμουν πολύ ελεύθερη. Έλεγα βγαίνει λίγο (σ.σ. το στήθος) αλλά δεν με νοιάζει» πρόσθεσε η Ναταλία Δραγούμη εξομολογούμενη ότι «νομίζω ναι, λειτουργούσε (σ.σ. με τους άνδρες)».