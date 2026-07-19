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Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου η οποία έκλεισε τα 49 και έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως χρειάστηκε σαράντα χρόνια για να βρει ξανά τον εαυτό της και πλέον ξεκινά από την αρχή.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στο προφίλ της μία φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια και μία πρόσφατη και στη λεζάντα σημείωσε αρχικά: «Ξέρεις ποιά είσαι και αν δεν αφήσεις τον κόσμο να σε τραβήξει σε άλλες κατευθύνσεις, όλα είναι δρομολογημένα απ’ την ψυχή σου να σε πάνε εκεί που θες να πας. Το 1990 ήξερα. Το 2026, ξέρω πάλι. Στο μεσοδιάστημα έκανα ό,τι μπορούσα να χωρέσω σε καταστάσεις που δεν είχα καμία δουλειά να βρίσκομαι. Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και ξεκινάω ξανά».

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Στη συνέχεια, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου επισήμανε πως αισθάνεται ότι το τελευταίο διάστημα της ζωής της ανέκτησε την ενέργειά της και δήλωσε ευγνώμων για όλα όσα άντεξε: «Ένα χρόνο πριν τον μισό αιώνα, μέσα μου βρήκα την ενέργεια της εφηβείας μου, και αυτή με πήρε και με σήκωσε! Κυριολεκτικά! Ευχαριστώ κάθε χρόνο τους δασκάλους μου, τους δύσκολους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου, τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που αγάπησα και με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι. Το Unforgiven II δεν είναι τυχαία επιλογή. Πρόσεξε τους στίχους του. Σε καλεί να μιλήσεις, για ό,τι σε πλήγωσε και να πάρεις θέση γι’ αυτούς που πληγώθηκαν. Ήρθε στο δρόμο μου να μου επιβεβαιώσει όλα όσα με ορίζουν. Γι’ αυτό φέτος, ευχαριστώ εμένα. Που επέμεινα και άντεξα και συνειδητοποίησα και προσπάθησα. Που διάλεξα τη φυλή μου και και όχι τις επιφανειακές και εφήμερες ικανοποιήσεις. Είμαι τόσο ευγνώμων που μεγαλώνω. Μην ακούτε κανένα. Μόνο το παιδί μέσα σας», σημείωσε.