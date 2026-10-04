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Δεν ήταν μια συνηθισμένη περιπολία για την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ένα κοράκι αποφάσισε να… πιάσει δουλειά μαζί με τους αστυνομικούς, ανέβηκε σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα και τους ακολούθησε κανονικά στον δρόμο, κερδίζοντας μάλιστα και έναν τιμητικό βαθμό: αυτόν του «Αρχιφύλακα».

Το απρόσμενο περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, και δημοσιοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

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Όλα ξεκίνησαν όταν το κοράκι πλησίασε μόνο του τους αστυνομικούς. Εκείνοι του προσέφεραν λίγο νερό, χωρίς φυσικά να φαντάζονται τι θα ακολουθούσε. Το πουλί, όμως, φαίνεται πως εκτίμησε τη φιλοξενία και αποφάσισε να… ανταποδώσει με τον δικό του τρόπο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ανέβηκε πάνω σε μία από τις υπηρεσιακές μοτοσικλέτες και παρέμεινε εκεί ακόμη και όταν η μηχανή κινήθηκε στον δρόμο. Έτσι, η περιπολία απέκτησε έναν εντελώς απρόσμενο συνεπιβάτη με φτερά.

Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. δεν θα μπορούσε παρά να απονείμει στον νέο «συνάδελφο» έναν τιμητικό βαθμό: Αρχιφύλακας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, «τον κέρδισε με τα φτερά του!».

Πέρα από το χιουμοριστικό στιγμιότυπο, η Ελληνική Αστυνομία έστειλε και ένα πιο ουσιαστικό μήνυμα, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα και ο σεβασμός προς τα ζώα δεν περιορίζονται σε μία ημέρα του χρόνου, αλλά είναι υπόθεση της καθημερινότητας.

Παράλληλα, υπενθυμίζει πως για περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή 10410.

Όσο για τον φτερωτό «Αρχιφύλακα»; Μπορεί η θητεία του στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να ήταν σύντομη, όμως σίγουρα ήταν αρκετή για να αφήσει το δικό του αποτύπωμα — και να κάνει μία από τις πιο ασυνήθιστες περιπολίες που έχουν καταγραφεί.