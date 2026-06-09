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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για την υπόθεση της δολοφονίας του ομογενούς επιχειρηματία Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν εκδοθεί στην Αυστραλία θα δικαστεί για ανθρωποκτονία, καθώς στη χώρα δεν προβλέπεται παραγραφή για τέτοιου είδους εγκλήματα. Σε περίπτωση που η υπόθεση εξεταστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη, το αδίκημα ενδέχεται να θεωρηθεί παραγεγραμμένο λόγω του χρόνου που έχει μεσολαβήσει. Η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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Ύποπτος και για δεύτερη δολοφονία

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Live News», ο 55χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει τις αυστραλιανές Αρχές και για δεύτερη υπόθεση ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για τη δολοφονία του 30χρονου ομογενούς Τιμ Βουκελάτου το 1997, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του με πέντε σφαίρες. Ο Δαλαμάγκας είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών ως ύποπτος για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.

Η ζωή πίσω από τους ψηλούς τοίχους

Στο Αίγιο, όπου παρουσιαζόταν ως «Αντώνης Τζίμας», ζούσε σε ένα ανακαινισμένο σπίτι με υψηλή περίφραξη, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Γείτονες περιγράφουν έναν άνθρωπο που επέλεγε την απομόνωση, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει το γεγονός ότι διατηρούσε μεγάλο αριθμό σκύλων, που κάποια περίοδο ξεπερνούσαν τα 20.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν επίσης ότι συχνά μιλούσε για σοβαρά προβλήματα υγείας, υποστηρίζοντας ότι έπασχε από καρκίνο στον πνεύμονα και ότι είχε επιλέξει να ζει στην περιοχή λόγω του καθαρού αέρα.

Ο ρόλος της 46χρονης συντρόφου του

Σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση θεωρείται η 46χρονη σύντροφός του, φιλόλογος στο επάγγελμα, με την οποία διατηρούσε σχέση για περισσότερα από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με συγγενικό της πρόσωπο, η ίδια αλλά και το οικογενειακό της περιβάλλον δεν γνώριζαν το παρελθόν του. Ο 55χρονος φέρεται να της είχε πει ότι κρυβόταν επειδή φοβόταν για τη ζωή του μετά τη δολοφονία του αδελφού του.

«Εμείς το μόνο που ξέραμε είναι ότι έχουν βλάψει τον αδερφό του και φοβόταν και ο ίδιος. Και υπήρχε μια μυστικοπάθεια. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς τον έχουμε δει τον άνθρωπο δύο-τρεις φορές στο σύνολο».

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Το ίδιο πρόσωπο περιέγραψε τη γυναίκα ως ιδιαίτερα αφοσιωμένη στον σύντροφό της, σημειώνοντας πως τον στήριζε σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα μίλησε στο «Live News», υποστηρίζοντας ότι ο γιος της έχει κατηγορηθεί άδικα.

«Αυτός ήταν σε άμυνα και το παιδί μου γλίτωσε από του χάρου τα δόντια εκείνο το βράδυ. Τον έχουν κατηγορήσει άδικα. Αυτός ο κακοποιός είχε συμβόλαιο θανάτου για να σκοτώσει το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η ίδια συνέδεσε την υπόθεση με τη δολοφονία του άλλου γιου της, Παναγιώτη, το 1998, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστρο για χρόνια.

«Έζησα τρεις απόπειρες δολοφονίας του Τζέιμς, μετά τον θάνατο του Παναγιώτη μου, κι εμένα ήρθαν να με σκοτώσουν. Πάλεψα στα δικαστήρια», δήλωσε.

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