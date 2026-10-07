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Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση κακοποίησης του αδέσποτου σκύλου που εντοπίστηκε πυροβολημένος στην μουσούδα στην Αρετή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην Ηλεία.

Παρά τις προσπάθειες για τη σωτηρία του, η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε εξαιρετικά βαριά και, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για ευθανασία.

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Ο σκύλος είχε εντοπιστεί αιμόφυρτο προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση φιλόζωων της περιοχής. Σύμφωνα με τα όσα είχαν καταγγελθεί από τη Φιλοζωική Ένωση Λεχαινών «Rea & Friends», ο αδέσποτος σκύλος φέρεται να πυροβολήθηκε από άγνωστο δράστη.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η ΕΛΑΣ, ενώ στις αρχές κατέθεσε και η πρόεδρος της Φιλοζωικής Λεχαινών, Άντα Παναγιωτοπούλου.

Η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη, ενώ από τη φιλοζωική έχει εκφραστεί ανησυχία και για ακόμη ένα αδέσποτο ζώο που κυκλοφορούσε στην ίδια περιοχή και έκτοτε αγνοείται.

Πηγή: patrisnews.com