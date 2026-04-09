Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση κακοποίησης βρέφους στην Ηλεία, καθώς νέα στοιχεία δείχνουν ότι τα τραύματα στο 10 μηνών κοριτσάκι δεν προκλήθηκαν από ζώο, αλλά από άνθρωπο.

Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία οι δαγκωματιές που έφερε το βρέφος προέρχονται από ανθρώπινα δόντια και μάλιστα φαίνεται να είχαν προκληθεί σε διάστημα περίπου ενός μήνα.

Μετά τα ευρήματα αυτά, οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν άμεσα τη Δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες οδήγησαν σε σοβαρές εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της μητέρας φέρεται να ομολόγησε ότι δάγκωνε το μωρό όταν νευρίαζε και κατανάλωνε αλκοόλ.

Σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας ασκήθηκαν διώξεις για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς το βρέφος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων εγκαύματα, κατάγματα αλλά και εμφανή σημάδια κακοποίησης, που φέρεται να είχαν προκληθεί σε βάθος χρόνου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κακοποίηση.