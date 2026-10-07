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Ο γνωστός μάνατζερ περιέγραψε τη λήξη της συνεργασίας τους ως απόφαση του καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι η αξιοπρέπεια αποτέλεσε για τον ίδιο καθοριστικό παράγοντα.

Σήμερα οι δύο άνδρες δεν διατηρούν καμία επικοινωνία, καθώς ο Ψινάκης υποστηρίζει πως η επιλογή της απομάκρυνσης ανήκει αποκλειστικά στον Ρουβά.

Ο ίδιος απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής επαγγελματικής επανασύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι ο κοινός τους κύκλος έχει κλείσει οριστικά.

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Για το παρασκήνιο της πολυετούς συνεργασίας του με τον Σάκη Ρουβά, τη στιγμή που οι δρόμοι τους χώρισαν, αλλά και τη σχέση τους σήμερα μίλησε ανοιχτά ο Ηλίας Ψινάκης.

Ο γνωστός μάνατζερ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε χαρακτηριστικές στιγμές της κοινής τους πορείας, όπως η συναυλία στην Αμμόχωστο, η περίφημη φούστα που είχε εμπνευστεί ο Βαλεντίνο, αλλά και το δημοσίευμα του περιοδικού «Λοιπόν» που έκανε λόγο για γάμο του τραγουδιστή στην Ολλανδία.

Η πρώτη συνάντηση με τον Σάκη Ρουβά

Στην Κέρκυρα γνώρισε ο Ηλίας Ψινάκης τον Σάκη Ρουβά, όταν ο τραγουδιστής ήταν 17 ετών. Μετά τη γνωριμία τους, ο Ψινάκης τον κάλεσε στην Αθήνα και φρόντισε να τον γνωρίσει στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

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«Μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ»

Ο Ηλίας Ψινάκης περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε από τον Σάκη Ρουβά ότι η συνεργασία τους ολοκληρώνεται, σε μια περίοδο κατά την οποία είχε ήδη προετοιμαστεί το έδαφος για την προσπάθεια του τραγουδιστή να ανοίξει τα φτερά του στην αμερικανική αγορά.

«Όταν είχα κανονίσει με μια φίλη μου να πάει ο Σάκης στην Αμερική, ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο. Είπε ότι πια δεν θα συνεργαζόμαστε. Του είπα ότι είμαστε δίδυμο, Ρουβάς – Ψινάκης, τη μούρη μου δεν την ήξεραν τότε, ήμουν πάντα στο πλάι. Ήξεραν το όνομα, αλλά όχι το πρόσωπό μου. Το ευρύ κοινό με έμαθε μετά», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, θεωρούσε ότι ο Ρουβάς είχε όλα τα δεδομένα για να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ.

«Ο Σάκης είχε όλα τα εχέγγυα να γίνει σταρ στην Αμερική, ήταν όλα στρωμένα. Του λέω τότε: “Τι θες και με απολύεις; Να φαίνεται ότι εσύ πετυχαίνεις εκεί κι εγώ βγαίνω ρόμπα; Μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Με ρώτησε ειρωνικά αν θα αναλάβω τη Βανδή ή τον Τσαλίκη… Για μένα η αξιοπρέπεια είναι το πιο βασικό», είπε.

«Δεν μιλάμε, αλλά όχι από δική μου επιλογή»

Μιλώντας για τη σημερινή σχέση τους, ο Ψινάκης αποκάλυψε ότι πλέον δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους, υποστηρίζοντας πως η διακοπή των επαφών δεν ήταν δική του επιλογή.

«Με τον Σάκη δεν μιλάω, γιατί αυτός δεν μιλάει. Δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά όχι από μένα, αυτός το επέλεξε. Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά», δήλωσε.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επέστρεφε σε μια επαγγελματική συνεργασία μαζί του.

«Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ μαζί του. Ό,τι ήταν να κάνουμε με τον Σάκη το κάναμε, κουνήσαμε την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε, τέλος, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη σχέση μάνατζερ και καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι βασική προϋπόθεση ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη.

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«Όταν συνεργάζομαι με έναν καλλιτέχνη δεν κάνουμε συζήτηση, υπάρχουν εντολές. Απαιτείται τυφλή εμπιστοσύνη και ο Σάκης μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη», είπε.

«Ο Σάκης δεν είναι αχάριστος»

Ο Ηλίας Ψινάκης θέλησε να σχολιάσει και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τον Σάκη Ρουβά, με αφορμή το τέλος της συνεργασίας τους.

«Λένε κάποιοι ότι ο Σάκης είναι αχάριστος, αλλά δεν είναι. Εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά. Πέρασα καταπληκτικά. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κρίνει;», ανέφερε, δείχνοντας πως δεν θεωρεί ότι ο τραγουδιστής τού οφείλει κάτι.

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Η συμβουλή του Ανδρέα Παπανδρέου

Ο Ψινάκης μίλησε ακόμη για τη συνάντησή του με τον Ανδρέα Παπανδρέου στη «Μεγάλη Βρεταννία», σε εκδήλωση που είχε οργανώσει η Μελίνα Μερκούρη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Όπως περιέγραψε, ο τότε πρωθυπουργός τού ζήτησε να του φέρει ένα διπλό ουίσκι από το μπαρ και στη συνέχεια του είπε: «Να σας δώσω ένα tip; Θέλω να έχετε υπόψη σας ότι ένα σκάνδαλο καλύπτεται μόνο με ένα μεγαλύτερο».

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Η γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο γνωρίστηκε το 1990 μέσω του Νίκου Μουρατίδη. Ο Ψινάκης θυμήθηκε τον τραγουδιστή από εκείνη την περίοδο ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ευχάριστο και χαμογελαστό.

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«Ήταν πολύ γλυκός, είχε πάρα πολλή πλάκα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως από την αρχή η σχέση τους δεν βασίστηκε αποκλειστικά σε επαγγελματικούς λόγους, καθώς τον αντιμετώπισε περισσότερο ως φίλο. «Τον είχα συμπαθήσει από την πρώτη στιγμή. Όταν ήθελε κάτι και μου το ζητούσε με σεμνό τρόπο, το κανόνιζα αμέσως», ανέφερε.

Το τηλεφώνημα της Ζωής Λάσκαρη και οι φήμες περί γάμου τους…

Ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε και την περίοδο που ταξίδευε με τον Σάκη Ρουβά με σκάφος προς τις Σπέτσες. Εκεί δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία τον ρώτησε αν είχε δει το περιοδικό «Λοιπόν».

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Το τότε δημοσίευμα υποστήριζε ότι ο ίδιος και ο Ρουβάς είχαν παντρευτεί. Η είδηση τον αναστάτωσε τόσο, ώστε, όπως αποκάλυψε, σκέφτηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Ο Ρουβάς, αντίθετα, αντιμετώπισε την κατάσταση με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

O Ψινάκης και η δημιουργία των «Απαράδεκτων» – «Ο Μπέζος ήμουν εγώ»

Ιδιαίτερη ήταν και η αναφορά του στον Βλάσση Μπονάτσο και την περίοδο που οι δύο άνδρες συγκατοικούσαν. Ο Ψινάκης υποστήριξε ότι εκείνη η συμβίωση αποτέλεσε την αφετηρία για την ιδέα της δημοφιλούς σειράς.

«Μια περίοδο έμενε μαζί μου ο Βλάσσης. Ο Μπέζος ήμουν εγώ. Έτσι βγήκαν οι “Απαράδεκτοι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.