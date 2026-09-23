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Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που υπέστη ανακοπή κατά την διάρκεια της χθεσινής (22/9) νεροποντής στην περιοχή Αστυνομικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διευθύντρια βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα, όταν ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, εξαιτίας πτώσης κεραυνού. Αμέσως μετα η 50χρονη κατέρρευσε στην μέση του δρόμου, γεγονός που προκάλεσε πανικό σε περαστικούς και μαθητές.

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Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να της κάνουν ΚΑΡΠΑ προκειμένου να την επαναφέρουν. Η 50χρονη μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό» και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι πληροφορίες ότι η διευθύντρια του Γυμνασίου «χτυπήθηκε» από τον κεραυνό, ενώ στο νοσοκομείο έσπευσε και ο δήμαρχος Ηλιούπολης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της.