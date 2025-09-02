Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Νικ Μητρόπουλος έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Ο Νικ Μητρόπουλος ήταν στενός συνεργάτης του Μάικλ Δουκάκη, όταν αυτός ήταν κυβερνήτης της πολιτείας της Μασαχουσέτης. Ήταν επίσης στο στενό του επιτελείο όταν ο Δουκάκης ήταν υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ από το Δημοκρατικό κόμμα. Από τα κορυφαία στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος ο Μητρόπουλος συνεργάσθηκε επίσης με την Χίλαρι Κλίντον. Ο Νικ Μητρόπουλος διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής της σχολής Κένεντυ του πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Συνέβαλε επίσης στην συνεργασία κορυφαίων αμερικανικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με αντίστοιχες ελληνικές.

ΗΠΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Νικ Μητρόπουλος ένας σπουδαίος Έλληνας της Διασποράς

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Νικ Μητρόπουλος έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Ο Νικ Μητρόπουλος ήταν στενός συνεργάτης του Μάικλ Δουκάκη, όταν αυτός ήταν κυβερνήτης της πολιτείας της Μασαχουσέτης. Ήταν επίσης στο στενό του επιτελείο όταν ο Δουκάκης ήταν υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ από το Δημοκρατικό κόμμα. Από τα κορυφαία στελέχη του Δημοκρατικού κόμματος ο Μητρόπουλος συνεργάσθηκε επίσης με την Χίλαρι Κλίντον. Ο Νικ Μητρόπουλος διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτικής της σχολής Κένεντυ του πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Συνέβαλε επίσης στην συνεργασία κορυφαίων αμερικανικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με αντίστοιχες ελληνικές.