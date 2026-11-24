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Η μητέρα του ανήλικου υποστηρίζει ότι το παιδί της βίωνε απάνθρωπες καταστάσεις και προσπαθούσε να διαχειριστεί μόνο του την κατάσταση.

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρίνισε ότι τα περιστατικά δεν συνέβησαν εντός σχολικού περιβάλλοντος και η υπόθεση εντοπίστηκε μέσω ξένων Αρχών.

Καμία κατηγορία δεν έχει απαγγελθεί εις βάρος του ανηλίκου, καθώς δεν απέκτησε όπλο και φέρεται να έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας για την απαραίτητη υποστήριξη του παιδιού μετά τον αποκλεισμό τρομοκρατικού κινήτρου.

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«Πιστεύω ότι δεν θα το έκανε ποτέ, απλά ήθελε λίγο να τους τρομάξει», υποστηρίζει η μητέρα του 14χρονου από την Ήπειρο, ο οποίος είχε πέσεις θύμα εκφοβισμού και ήθελε να εκδικηθεί αναζητώντας όπλα στο διαδίκτυο.

Όπως είπε η μητέρα, ο γιος της βίωνε απάνθρωπες καταστάσεις καθώς είχε γίνει στόχος μιας ομάδας 13 ατόμων που τον προσέβαλαν και τον χτυπούσαν κυρίως λόγω της καταγωγής της μητέρας του, ενώ ο ανήλικος απέκρυπτε από τους γονείς του ακόμη και την πραγματική αιτία των τραυματισμών του.

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«Είναι μια ομάδα 13 ατόμων. Έκαναν διάφορα. Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν. Τον χτυπούσαν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του, έπεσε. Κάποτε είχε σπάσει την κλείδα του και μας είπε ότι έπαιζε με την παρέα και το έπαθε μόνος του», ανέφερε η μητέρα του ανήλικου.

«Πιστεύω ότι δεν θα το έκανε ποτέ, απλά ήθελε λίγο να τους τρομάξει, μέχρι εκεί. Πίστεψε ότι είναι μόνος του και πως κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει», συμπλήρωσε.

Δημογλίδου: Δεν πρόκειται για σχολικό εκφοβισμό

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι, τα περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος του 14χρονου δεν σημειώθηκαν στο σχολικό περιβάλλον.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είναι στο πλαίσιο σχολικού εκφοβισμού. Δεν έχει συμβεί κάτι εντός σχολικής μονάδας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε εμείς. Είναι κάτι άλλο. Είναι πίεση που δεχόταν το παιδί σε κάποιο άλλο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν για τις διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου από υπηρεσίες του εξωτερικού.

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«Ενημερωθήκαμε από την επικοινωνία που έχουμε με ξένες Αρχές. Στο παρελθόν έχει συμβεί και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., όχι μόνο η Αντιτρομοκρατική, να λάβουν τέτοια πληροφορία, ότι κάποιος ανήλικος αναζητά οποιοδήποτε παράνομο υλικό. Μας έχει βοηθήσει πολύ να προλάβουμε περιστατικά ή να αντιληφθούμε ότι κάποια παιδιά έχουν μπει σε λάθος δρόμο», σημείωσε.

«Σε αυτήν την περίπτωση, από τη στιγμή που είδαμε ότι αναζητείται οπλισμός, άμεσα ενεργοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική, για να αποκλείσουμε ότι υπάρχει κάποιος μεμονωμένα ή ομάδες οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν ανηλίκους για οποιαδήποτε πράξη», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει κατηγορία σε βάρος του 14χρονου

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Το σημαντικό είναι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, ότι δεν έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία σε βάρος του παιδιού.

«Συλλέχθηκε προανακριτικό υλικό, όπως ζήτησε ο αρμόδιος εισαγγελέας, το οποίο του έχει διαβιβαστεί για να δούμε πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Δεν υπάρχει κατηγορία για τον ανήλικο καθώς ο ανήλικος δεν κατάφερε να αποκτήσει όπλο, ενώ φέρεται να έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης».

Μετά τον αποκλεισμό του ενδεχομένου τρομοκρατικού κινήτρου, τη διαχείριση της υπόθεσης ανέλαβαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων, ενώ το παιδί παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας για να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη.

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