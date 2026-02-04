Επτά ανήλικοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν και χτύπησαν με τα χέρια, τα πόδια, πέτρες και ξύλα δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 39 ετών, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στη συνοικία του Πόρου στο Ηράκλειο χθες το βράδυ.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, οι 2 παθόντες τραυματίστηκαν ελαφρά, δεν χρειάστηκε όμως η διακομιδή τους στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη των δραστών.

Οι 7 ανήλικοι συνελήφθησαν αμέσως μετά το επεισόδιο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση σωματικών βλαβών. Επίσης συνελήφθησαν 4 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμα 3 κηδεμόνες. Αργά το βράδυ, οι 7 ανήλικοι και οι γονείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.