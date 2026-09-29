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Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την παρακολούθηση μίας εκ των γυναικών, αρνούμενος όμως τις καταγγελίες που αφορούν τις άλλες δύο περιπτώσεις και τις πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορίες για κατοχή περίπου 400 αρχείων παιδικής πορνογραφίας που εντοπίστηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατά την αστυνομική έρευνα.

Ο 40χρονος υποστήριξε ότι το επίμαχο υλικό ενδέχεται να τοποθετήθηκε στη συσκευή του μέσω κακόβουλου λογισμικού χωρίς τη δική του γνώση.

Οι Αρχές συνεχίζουν την εξέταση των ψηφιακών δεδομένων που κατασχέθηκαν από την κατοικία του, ενώ η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 40χρονος που κατηγορείται για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση τριών νεαρών γυναικών στο Ηράκλειο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και κατηγορίες που αφορούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για περίπου 400 αρχεία.

Μετά από μια πολύωρη διαδικασία ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του. Κατά την απολογία του ο 40χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την παρακολούθηση της 18χρονης, έξω από το σπίτι της οποίας συνελήφθη ενώ φέρεται να προέβαινε σε πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, επισημαίνοντας ότι είχε πάθει εμμονή μαζί της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι “ουδέποτε ξεπέρασε τα όρια και δεν προχώρησε σε ασελγείς πράξεις”.

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Παράλληλα αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε άλλες νεαρές γυναίκεςς, όπως αναφέφρεται στη δικογραφία. Υπενθυμίζεται ότι από την αστυνομική έρευνα είχαν προκύψει στοιχεία για παρενόχληση σε βάρος και άλλων τουλάχιστον δύο φοιτητριών.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση νεαρών γυναικών, αδικήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και πορνογραφία ανηλίκων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες που αφορούν τουλάχιστον τρεις νεαρές γυναίκες, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών, με τα περιστατικά να φέρονται να έχουν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Μασταμπά και της Θερίσου.

Τι υποστήριξε μέσω του δικηγόρου του



Για το ψηφιακό υλικό που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του και το οποίο είχε προκαλέσει σοκ ακόμα και στους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, όπως έχει γράψει το Cretalive, ο 40χρονος, φέρεται να υποστήριξε ότι κατέβαζε πράγματι επί πληρωμή πορνογραφικό υλικό, αλλά με ενήλικες, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν στον υπολογιστή του αρχεία στα οποία εμφανίζονται ανήλικα παιδιά. Ο άνδρας φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας ότι “πιθανότατα μέσω κακόβουλου λογισμικού”, τα αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας “φυτεύτηκαν” στον υπολογιστή του.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του 40χρονου, Δημήτρης Μουτσελάκης, μετέφερε τη θέση του εντολέα του για τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος αποδέχεται ότι παρακολουθούσε μόνο τη μία από τις τρεις γυναίκες, έξω από το σπίτι της οποίας και συνελήφθη, αρνείται όμως οποιαδήποτε εμπλοκή στις άλλες δύο περιπτώσεις.

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«Από τις τρεις παθούσες έχει αποδεχτεί την παρακολούθηση της μίας μόνο και όχι των λοιπών δύο. Εκεί δηλαδή που συνελήφθη, στο σημείο που συνελήφθη το βράδυ της σύλληψής του», δήλωσε ο κ. Μουτσελάκης.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, ο 40χρονος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη παρακολούθηση δεν συνοδεύτηκε από ασελγή πράξη.

«Έμεινε μέχρι εκεί, δεν είχαμε ασελγείς πράξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Για τις άλλες δύο γυναίκες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η θέση της υπεράσπισης είναι ότι ο κατηγορούμενος δεν τις γνωρίζει και δεν είχε βρεθεί στις κατοικίες τους.

«Ούτε έχει πάει ποτέ στον τόπο όπου ήταν οι κατοικίες τους, ούτε τις έχει δει, ούτε τις γνωρίζει», υποστήριξε ο δικηγόρος του.

Οι τρεις καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι καταγγελίες των τριών γυναικών βρέθηκαν στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας και αποτέλεσαν την αφετηρία για την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του 40χρονου.

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Η 18χρονη φέρεται να βίωνε το τελευταίο διάστημα επαναλαμβανόμενα περιστατικά παρακολούθησης.

Οι αστυνομικοί, έχοντας ήδη πληροφορίες για τη δράση του κατηγορουμένου, τον περίμεναν έξω από την κατοικία της. Όταν ο 40χρονος εμφανίστηκε εκ νέου το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, φέρεται να προσέγγισε το σπίτι, να ανέβηκε στο μπαλκόνι και να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις.

Τότε οι αστυνομικοί επενέβησαν, γνωστοποιώντας την ιδιότητά τους.

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Κατά τη σύλληψη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 40χρονος φέρεται να προέβαλε αντίσταση επιχειρώντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ τελικά ο κατηγορούμενος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

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Περίπου 400 αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα απέκτησαν όσα φέρονται να εντοπίστηκαν κατά τη νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που κατασχέθηκε εντοπίστηκαν περίπου 400 ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας, στα οποία φέρονται να απεικονίζονται παιδιά ηλικίας έως και 10 ετών.

Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν οπτικό υλικό από βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη συναίνεσή τους.

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Το ψηφιακό υλικό βρίσκεται υπό διεξοδική εξέταση από την ειδική ομάδα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, που ασχολείται με την επεξεργασία και αξιολόγηση ψηφιακών δεδομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τον έλεγχο και την έρευνα στην κατοικία κατασχέθηκαν ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο, ένα μαχαίρι, ένα USB και ένας σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Τρεις μήνες φέρεται να παρακολουθούσε τις γυναίκες

Από τη δικογραφία και το προανακριτικό υλικό προκύπτει, σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζονται, ότι η φερόμενη δράση του 40χρονου είχε διάρκεια περίπου τριών μηνών, με τα περιστατικά να κλιμακώνονται σταδιακά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ακολουθούσε γυναίκες στους δρόμους, να εισερχόταν σε αυλές κατοικιών, να πλησίαζε παράθυρα και μπαλκονόπορτες και να προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε μία περίπτωση, μία από τις γυναίκες φέρεται να κατάφερε να τον φωτογραφίσει ενώ επιχειρούσε να προσεγγίσει το σπίτι της, αφού, σύμφωνα με την καταγγελία, την είχε ακολουθήσει για περισσότερο από μισή ώρα.

Τα περιστατικά

Στην οδό Θενών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 40χρονος φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει τη σίτα παραθύρου τουαλέτας διαμερίσματος στο οποίο διαμένουν δύο φοιτήτριες, ηλικίας 20 και 25 ετών.

Βιντεοληπτικό υλικό φέρεται επίσης να τον έχει καταγράψει να ακολουθεί τη μία από τις δύο γυναίκες στον δρόμο και να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις.

Αντίστοιχα, στην οδό Μαιάνδρου στον Μασταμπά, φέρεται να είχε εμφανιστεί επανειλημμένα στον εξωτερικό χώρο κατοικίας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περιστατικά στις 7 Ιουλίου, όταν φέρεται να βρέθηκε στην αυλή και τον εξώστη, στις 16 και 18 Αυγούστου κοντά στην μπαλκονόπορτα και το παράθυρο, καθώς και στις 6 και 23 Σεπτεμβρίου έξω από το σπίτι.

Ανάλογες καταγγελίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία και για την περιοχή της Θερίσου.

Μετά τη σημερινή απολογία του και την απόφαση για προσωρινή κράτηση, ο 40χρονος οδηγείται πλέον στη φυλακή, ενώ η αστυνομική έρευνα στο κατασχεθέν ψηφιακό υλικό συνεχίζεται.

Πηγές: Cretalive, NeaKriti