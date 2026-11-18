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Σε ένα ταξίδι τριών εκ των συλληφθέντων, οι οποίοι κατηγορούνται για προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος στην Αθήνα, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Φέρονται στις αρχές του 2026 να ταξίδεψαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου συναντήθηκαν με τον Ιρανό συνεργάτη των μυστικών υπηρεσιών, τον άνθρωπο που τους στρατολόγησε. Σε εκείνο το ραντεβού πιστεύουν τα στελέχη της ΕΥΠ ότι δόθηκε δια ζώσης η εντολή για την εκτέλεση του 64χρονου Έλληνα, ο οποίος είναι στέλεχος εταιρείας με έδρα την Αθήνα.

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«Επέλεξαν συνάντηση σε ουδέτερο μέρος, προκειμένου να μην δοθούν οι εντολές μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, για να αποφύγουν τυχόν υποκλοπή» ανέφερε στη HuffPost στέλεχος της ΕΥΠ, που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι επέστρεψαν στη χώρα τους, τη Βόρεια Μακεδονία, όπου ξεκίνησαν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχει διαπιστωθεί εάν οι επίδοξοι δολοφόνοι κατάφεραν να έρθουν στην Αθήνα, να παρακολουθήσουν τον 64χρονο και να αποφασίσουν με ποιον τρόπο και σε ποιο σημείο θα τον εκτελέσουν.

Τα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ευελπιστούν να λάβουν περισσότερα και πιο σαφή δεδομένα, όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση των σημειώσεων και του σχεδιαγράμματος, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατά την επιχείρηση σύλληψής τους στη Βόρεια Μακεδονία.