Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα βιώνει το πιο δύσκολο σαρανταοκτάωρο του πρώτου ισχυρού καύσωνα, με την Τρίτη να αναμένεται ως η θερμότερη ημέρα όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύονται από μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας έως και την Τετάρτη.

Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια, με τον καιρό να επιστρέφει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα έως το Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, τη συχνή ενυδάτωση και την προστασία των ευπαθών ομάδων λόγω της έντονης δυσφορίας και του κινδύνου πυρκαγιών.

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Η Ελλάδα εισέρχεται στο πιο δύσκολο 48ωρο του πρώτου ισχυρού καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη θα είναι ιδιαίτερα ζεστή, με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολλές αστικές περιοχές πάνω από τους 28°C. Η Τρίτη αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα του κύματος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 42°C, ενώ και την Τετάρτη η ζέστη θα επιμείνει κυρίως στα νότια και ανατολικά. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών.

Απόψε – Δευτέρα προς Τρίτη

Η νύχτα θα κυλήσει με αίθριο καιρό, αλλά έντονη δυσφορία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα διατηρηθούν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη έως λίγο ταραγμένη.

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Τρίτη: Η κορύφωση του καύσωνα

Η Τρίτη θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας.

Θεσσαλία: 40-41°C

Στερεά Ελλάδα: 40-41°C, τοπικά υψηλότερα

Δυτική Ελλάδα (Αγρίνιο): έως 41-42°C

Ήπειρος: 39-40°C

Κεντρική Μακεδονία: 39-40°C

Ανατολική Πελοπόννησος: έως 40°C

Νησιά: 35-37°C, Κυκλάδες 33-34°C λόγω μελτεμιού.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Αθήνα – Τρίτη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με μέγιστη θερμοκρασία περίπου 38°C, ενώ σε κλειστές και πυκνοδομημένες περιοχές το θερμόμετρο ενδέχεται να δείξει ακόμη υψηλότερες τιμές. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη – Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38-39°C, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξει τους 40°C. Οι άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι.

Τετάρτη

Η ζέστη παραμένει έντονη, αν και στα βόρεια θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις, όμβροι και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στα νότια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει να φτάνει τους 38-40°C.

Πέμπτη

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 33-36°C, ενώ στα βόρεια θα είναι ακόμη χαμηλότερες. Το μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες.

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Παρασκευή

Καλοκαιρινός καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, γενικά 32-35°C στα ηπειρωτικά και χαμηλότερες στα νησιά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν, κρατώντας τις θάλασσες λίγο ταραγμένες.

Σάββατο

Η σταθεροποίηση του καιρού συνεχίζεται. Ηλιοφάνεια, περιορισμένοι άνεμοι στα δυτικά και βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 33-35°C στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Θάλασσες

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, διατηρώντας τις θάλασσες λίγο ταραγμένες. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι και οι συνθήκες γενικά καλές για θαλάσσιες δραστηριότητες.

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Προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το meteo.gr, αλλά και οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η κορύφωση του καύσωνα θα σημειωθεί τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη θα υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Συνιστάται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, συχνή ενυδάτωση, ιδιαίτερη προστασία των ευπαθών ομάδων και αυξημένη προσοχή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Αφρικανική σκόνη απόψε μέχρι και Τετάρτη

Ξεκίνησε από σήμερα το απόγευμα η μεταφορά Σαχαριανής σκόνης προς την Ελλάδα με το επεισόδιο να αναμένεται να ενταθεί αύριο, Τρίτη 21 Ιουλίου και, μεθαύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το AtmoHub, ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών πλούσιων σε ερημική σκόνη από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στη δυτική και νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως:

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• Πελοπόννησο

• Κρήτη

• Νησιά του Ιονίου

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• Δυτική Ελλάδα (κατά τόπους)

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Όπως επισημαίνει το AtmoHub, η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να επηρεάσει και τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις PM10 κοντά στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προγνώσεις, οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 60-70 μg/m³, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, προκαλώντας παροδική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

« ‘Ατομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (όπως άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά) καλό είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να περιορίζουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον παρατηρηθούν αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων», υπογραμμίζει το AtmoHub.

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