Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί σε ισχύ προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα, με την κατάσταση να αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά μέσα στην Κυριακή.

Οι ταξιδιώτες οφείλουν να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων λόγω του υψηλού κυματισμού στο Αιγαίο.

Από τη Δευτέρα ο καιρός παρουσιάζει τάσεις σταδιακής βελτίωσης, ενώ συστήνεται προσοχή σε περιοχές με επιβαρυμένα εδάφη και ρέματα.

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Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παραμένουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες αλλά και στους πολύ δυνατούς ανέμους που εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η ΕΜΥ διατηρεί σε ισχύ τις προειδοποιήσεις για τα έντονα φαινόμενα στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να βελτιώνεται μέσα στην Κυριακή, όμως μέχρι τότε απαιτείται προσοχή κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

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Σάββατο βράδυ προς Κυριακή: Η προσοχή στην Κρήτη

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί σημαντικές βροχοπτώσεις και κατά τόπους τα εδάφη είναι επιβαρυμένα.

Τα φαινόμενα είναι πιθανό να παραμείνουν κατά τόπους ισχυρά έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής, κυρίως στα βόρεια, ανατολικά, ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού.

Δωδεκάνησα: Η κακοκαιρία μετατοπίζεται ανατολικότερα

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα συνεχιστούν και στα Δωδεκάνησα, όπου κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα. Η Ρόδος και τα γύρω νησιά χρειάζονται αυξημένη προσοχή, πριν η κατάσταση αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται αργότερα την Κυριακή.

Κυριακή: Διαφορετική εικόνα από περιοχή σε περιοχή

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Στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται γενικά καλύτερος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα ανατολικά και νότια θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις.

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα συνεχιστούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με σταδιακή εξασθένηση. Τοπικές βροχές δεν αποκλείονται επίσης σε τμήματα των ανατολικών ηπειρωτικών και της Εύβοιας.

Οι θάλασσες θέλουν προσοχή

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Το σημαντικότερο πρόβλημα για όσους ταξιδεύουν παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο. Οι βοριάδες θα διατηρήσουν αυξημένη ένταση και κατά τόπους θα προκαλούν υψηλό κυματισμό, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο πρέπει να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν μεταβολές ή καθυστερήσεις δρομολογίων.

Η θερμοκρασία

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Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει θεαματικές μεταβολές. Στα βόρεια θα είναι χαμηλότερη, ενώ στη δυτική και νότια Ελλάδα θα διατηρηθεί σε πιο ήπια επίπεδα. Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν γενικά στις αρχές των 20 βαθμών.

Το επόμενο πενθήμερο

Από τη Δευτέρα η εικόνα βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

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Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται περισσότερο σταθερός στις περισσότερες περιοχές, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα νησιά του Αιγαίου οι άνεμοι θα παραμείνουν κατά διαστήματα ενισχυμένοι.

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Προς την Πέμπτη η γενική τάση δείχνει ηπιότερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Επειδή όμως πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών, η ακριβής θέση και ένταση τυχόν νέων βροχοπτώσεων θα πρέπει να επανεκτιμάται με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Προσοχή στην Κρήτη και τη νότια Ελλάδα

Ακόμη και μετά την εξασθένηση της βροχής, χρειάζεται προσοχή σε χειμάρρους, ρέματα, χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου και περιοχές όπου έχει ήδη συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα νερού.

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Η νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή και οι πρώτες ώρες της Κυριακής παραμένουν το πιο κρίσιμο διάστημα για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά προς τα ανατολικά, ενώ βελτίωση αναμένεται και στις θαλάσσιες συνθήκες καθώς εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι.