Αλλαγή σκηνικού στον καιρό αναμένεται από το Σάββατο και κυρίως από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με την ΕΜΥ και τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, η χώρα εισέρχεται ξανά σε περίοδο καθαρά χειμερινών συνθηκών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν την περιοχή και οι χιονοπτώσεις θα κατεβούν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

«Γυρίζει ο διακόπτης προς τον χειμώνα»

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, από το Σάββατο ο καιρός αλλάζει εκ νέου χαρακτήρα, με την ένταση του ψύχους να αυξάνεται και τα χιόνια να εμφανίζονται ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη επιστροφή στον χειμώνα.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, ενώ η εξέλιξη των βαρομετρικών συστημάτων ενδέχεται να ευνοήσει χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και χαμηλότερα, κατά τόπους.

Η Ευρώπη σε καθαρά χειμερινή τροχιά

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τονίζει σε ανάρτησή του ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή φάση από τη νέα εβδομάδα.

Όπως αναφέρει, ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνονται προς τα βορειοανατολικά της ηπείρου, ενώ η θερμικά ενεργή Μεσόγειος παραμένει ικανή να τροφοδοτεί τη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών. Σε αυτό το «πεδίο σύγκρουσης» ψύχους και υγρασίας, ο καιρός στην Ελλάδα αναμένεται να αποκτήσει έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ…

✅Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά από βδομάδα . Οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει… pic.twitter.com/tvUpbj4QBU — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 15, 2026

Τι δείχνουν τα προγνωστικά για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα ξεκάθαρα χειμερινό σενάριο για το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου. Όπως σημειώνουν οι μετεωρολόγοι, δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη μεταβολή, αλλά για περίοδο όπου οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν τον κλασικό ελληνικό χειμώνα.

Χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων και φαινόμενα παγετού αναμένεται να κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες, με τις αρμόδιες αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται συχνά από έντονο ψύχος και χιόνια.