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Η σήμερα δεν είναι μια απλή καλοκαιρινή Παρασκευή. Μετά τη ζέστη των προηγούμενων ημερών, ο καιρός αλλάζει πρόσωπο, καθώς από τις προμεσημβρινές ώρες και μετά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, δηλαδή μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η ΕΜΥ δίνει σαφές χρονικό και γεωγραφικό στίγμα για την επιδείνωση. Στη Μακεδονία τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται από τις προμεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, η πιο δύσκολη ζώνη της ημέρας τοποθετείται από το μεσημέρι έως το βράδυ.

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Προσοχή χρειάζεται επίσης στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένονται από το βράδυ της Παρασκευής και θα διατηρηθούν έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Στην ανατολική Στερεά, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες τοποθετούνται κυρίως από το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες.

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κάνει λόγο για πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού το διήμερο Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, εξαιτίας ατμοσφαιρικής διαταραχής στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το σκηνικό θα περιλαμβάνει τοπικά έντονες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ισχυρούς ανέμους στα πελάγη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για μια ομοιόμορφη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, αλλά για επεισόδιο θερινής αστάθειας. Το βάρος, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δεν πρέπει να πέσει μόνο στην πτώση της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, στους κεραυνούς και στις απότομες ριπές ανέμου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης χαρακτηρίζει τη σημερινή Παρασκευή ως την πιο κρίσιμη ημέρα του επεισοδίου αστάθειας. Όπως εξηγεί, η σύγκρουση ψυχρότερων αέριων μαζών από τα Βαλκάνια με τις θερμές αέριες μάζες που βρίσκονται πάνω από τη χώρα δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων.

Για την Αττική, η προσοχή στρέφεται κυρίως προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς η ανατολική Στερεά βρίσκεται μέσα στις περιοχές που περιλαμβάνει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Δεν αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία σε όλο τον νομό, όμως οι τοπικές καταιγίδες, όπου εκδηλωθούν, μπορεί να έχουν ένταση, κεραυνούς και απότομες ριπές ανέμου.

Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σταδιακά. Σύμφωνα με την πρόγνωση για την Παρασκευή, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις και στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση το Σάββατο σε αρκετές περιοχές.

Το βασικό μήνυμα της ημέρας είναι απλό: ο καιρός θα έχει έντονα τοπικά ξεσπάσματα. Όχι παντού, όχι συνεχώς, αλλά όπου οι καταιγίδες εκδηλωθούν, μπορεί να είναι ισχυρές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε μετακινήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, παραθαλάσσιες περιοχές, ορεινούς όγκους και σημεία που πλημμυρίζουν εύκολα.