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Με ήλιο, λίγες νεφώσεις και τοπική αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo.gr. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο απόγευμα, όταν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα αναμένονται βροχές ή καταιγίδες, ενώ από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο το σκηνικό αλλάζει με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων.

Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Το meteo.gr επισημαίνει ότι στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς τα φαινόμενα ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι έντονα και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

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Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς, στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα τους 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία τοπικά μπορεί να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ στο Αιγαίο μπορούν τοπικά να φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι, αρχικά μεταβλητοί και στη συνέχεια δυτικοί.

Από την Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή του καιρού θα γίνει πιο αισθητή αρχικά στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η ενίσχυση του βόρειου και βορειοδυτικού ρεύματος και η πιθανότητα για μπόρες ή καταιγίδες με τοπικά δυνατές ριπές ανέμου.

Το Σάββατο η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Οι βοριάδες θα κάνουν την ατμόσφαιρα πιο δροσερή, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά, ενώ η αστάθεια θα επιμείνει κατά τόπους, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα. Την Κυριακή ο καιρός δείχνει να σταθεροποιείται περισσότερο, με αρκετή ηλιοφάνεια, πιο ανεκτές θερμοκρασίες και βοριάδες που θα διατηρήσουν την αίσθηση δροσιάς.

Συμπέρασμα: Σήμερα κρατάμε το καλοκαιρινό πρόσωπο του καιρού, αλλά με προσοχή στις απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Το Σαββατοκύριακο δεν δείχνει κακοκαιρία γενικευμένου χαρακτήρα, αλλά φέρνει πιο δροσερό σκηνικό, βοριάδες και τοπική αστάθεια.