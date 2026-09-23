Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα τελευταία ισχυρά φαινόμενα της κακοκαιρίας επηρεάζουν το βορειοδυτικό Αιγαίο κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και συχνούς κεραυνούς.

Μετά την υποχώρηση των φαινομένων αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ για τις καιρικές συνθήκες και τα ναυτιλιακά δεδομένα.

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο παρουσιάζει αβεβαιότητα, καθιστώντας απαραίτητη την αναμονή για νεότερες επίσημες ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς.

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Η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά με τα τελευταία ισχυρά φαινόμενα της κακοκαιρίας στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ τοποθετεί την εξασθένησή τους στις πρώτες πρωινές ώρες. Ακολουθεί σταδιακή βελτίωση, αλλά η ακριβής εικόνα του Σαββατοκύριακου απαιτεί τα επόμενα επίσημα δελτία.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου – Πού χρειάζεται προσοχή

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Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επιμένουν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μαγνησία, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα, Σποράδες και κεντρική και βόρεια Εύβοια. Πιθανοί είναι οι συχνοί κεραυνοί και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις. Μετά την υποχώρηση των φαινομένων αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι απαιτούν προσοχή στο Αιγαίο.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα η ημέρα αναμένεται δροσερότερη από το προηγούμενο θερμό διάστημα, με παροδικές νεφώσεις και διαστήματα βελτίωσης. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις σταδιακά περιορίζονται. Για ακριβείς ωριαίες θερμοκρασίες και εντάσεις ανέμου ανά περιοχή, προτεραιότητα έχει η ζωντανή τοπική πρόγνωση της ΕΜΥ.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου – Σταδιακή βελτίωση

Η τάση μετά την απομάκρυνση της κακοκαιρίας είναι για πιο ήπιες συνθήκες. Η επίσημη τοπική πρόγνωση της ΕΜΥ πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν εναπομείνασες βροχές και για τις διαφορές ανάμεσα σε ηπειρωτικά και νησιά.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου – Το βλέμμα στους ανέμους

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Η γενική τάση παραμένει βελτιωμένη. Οι θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζονται ξεχωριστό έλεγχο του δελτίου ναυτιλίας, επειδή οι άνεμοι διαφέρουν σημαντικά ανά πέλαγος και ώρα.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου – Μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα

Δεν τεκμηριώνεται από το διαθέσιμο έκτακτο δελτίο συγκεκριμένη νέα προειδοποίηση για το Σάββατο. Η πιθανότητα τοπικής αστάθειας δεν πρέπει να παρουσιαστεί ως βεβαιωμένη κακοκαιρία· απαιτείται νεότερη επίσημη πρόγνωση.

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Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου – Η εικόνα θα αποσαφηνιστεί

Η Κυριακή βρίσκεται στο μακρινότερο άκρο του πενθημέρου. Δεν είναι ασφαλές να δοθούν ως βέβαιες συγκεκριμένες περιοχές καταιγίδων, θερμοκρασίες ή μποφόρ χωρίς νεότερη επαλήθευση.

Προειδοποιήσεις και θάλασσες

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Η επιβεβαιωμένη πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά το επεισόδιο της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, όχι αυτομάτως τις επόμενες ημέρες. Για τις θάλασσες, το επικαιροποιημένο δελτίο ναυτιλίας είναι απαραίτητο πριν από κάθε απόπλου.

Η επίσημη ΕΜΥ δημοσιεύει τις επικαιροποιήσεις της πρόγνωσης και τις προειδοποιήσεις. Για οδηγίες αυτοπροστασίας, ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία.

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