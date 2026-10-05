Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών υποχωρεί σταδιακά από το βράδυ της Δευτέρας, οδηγώντας σε ουσιαστική βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα.

Την Τρίτη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία στις ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα έως τους 27 βαθμούς.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη επικρατεί αίθριος καιρός, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και να απαιτούν προσοχή.

Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα εξασθενούν, επιτρέποντας την επικράτηση ηπιότερων φθινοπωρινών συνθηκών χωρίς άμεση πρόβλεψη για επιστροφή έντονων φαινομένων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών απομακρύνεται και από το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου προς την Τρίτη ο καιρός βελτιώνεται ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι βροχές που επέμεναν στην Κρήτη και στα νοτιότερα Δωδεκάνησα εξασθενούν, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός.

Η νύχτα της Δευτέρας

Advertisement

Advertisement

Το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται μεγάλα διαστήματα ξαστεριάς στις περισσότερες περιοχές. Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία και στα ορεινά, ενώ προς το πρωί είναι πιθανή κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα.

Τρίτη με ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας

Η Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα είναι γενικά αίθρια, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φθάσει στους 26-27 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί περίπου από 2 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 26, στη Θεσσαλία έως 27 και στη Στερεά και την Πελοπόννησο έως 27 βαθμούς.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα προβλέπεται ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία στο κέντρο από 16 έως 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2-4 μποφόρ και μέσα στην ημέρα τοπικά 3-5 μποφόρ.



Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κινηθεί από 16 έως 24 βαθμούς, με ασθενείς γενικά ανέμους έως 3 μποφόρ.

Θάλασσες – Πού χρειάζεται προσοχή

Advertisement

Το Αιγαίο παραμένει το μοναδικό σημείο όπου οι άνεμοι χρειάζονται κάποια προσοχή. Οι βοριάδες θα φθάνουν τα 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι σαφώς ασθενέστεροι, αρχικά μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στη συνέχεια βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ. Με αυτά τα δεδομένα δεν προκύπτει γενικευμένο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Κρήτη και Δωδεκάνησα

Τα φαινόμενα που ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα τη νότια νησιωτική χώρα υποχωρούν. Η Τρίτη φέρνει πολύ καλύτερη εικόνα και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, με τη θερμοκρασία περίπου έως 24 βαθμούς στην Κρήτη και έως 23 στα Δωδεκάνησα.

Advertisement

Η προοπτική των επόμενων ημερών

Η γενική εικόνα δείχνει ότι μετά την πρόσφατη κακοκαιρία μπαίνουμε σε περίοδο πιο ήπιου φθινοπωρινού καιρού, χωρίς άμεση επιστροφή γενικευμένων έντονων φαινομένων. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές για την εποχή, ενώ οι πρωινές και νυχτερινές ώρες θα είναι αισθητά πιο δροσερές στα ηπειρωτικά. Η πρόγνωση μεγαλύτερου βάθους χρειάζεται καθημερινή επικαιροποίηση.

Συμπέρασμα

Advertisement

Από Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη ο καιρός γυρίζει σελίδα. Οι βροχές στα νότια τελειώνουν, ο ήλιος επιστρέφει σχεδόν παντού και η θερμοκρασία ανεβαίνει έως τους 26-27 βαθμούς. Μόνη ουσιαστική παρατήρηση οι βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πηγές: ΕΜΥ – meteo.gr

Advertisement