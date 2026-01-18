Στα λευκά «βάφτηκαν» σήμερα, 18/1, πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας εντυπωσιακά χειμωνιάτικα τοπία και προσφέροντας ευκαιρίες για σκι και χειμερινή ψυχαγωγία. Τα χιονοδρομικά κέντρα άνοιξαν τις πόρτες τους, υποδεχόμενα όσους θέλουν να απολαύσουν την πίστα αλλά και όσους προτιμούν να χαλαρώσουν στα σαλέ ή να κάνουν βόλτες στο χιονισμένο περιβάλλον.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η χιονόπτωση στα ορεινά της Φθιώτιδας, όπου το χιόνι κάλυψε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, επιτρέποντας ασφαλή πρόσβαση στους επισκέπτες.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε περιοχές όπως τα Μάρμαρα, τα Πουγκάκια, τα Αργύρια, την Κολοκυθιά και τη Σταγιά (Πλάτανος), ενώ και τα χωριά της Οίτης, όπως το Κουμαρίτσι και η Παύλιανη, εμφάνισαν εντυπωσιακή λευκή εικόνα.

Λευκό σκηνικό δημιούργησε επίσης ο Τυμφρηστός, καθώς και περιοχές όπως το Γαρδίκι και χωριά κοντά στα σύνορα Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, όπως το Μαυρίλο και το Μερκαδά.

Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφηκαν και στα Χάνια Πηλίου, στα Τρίκαλα Κορινθίας, στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, στο Περτούλι και σε διάφορες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για χειμερινές δραστηριότητες και απολαυστικές βόλτες στη φύση.

Πολλά χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, ανοιχτά είναι τα χιονοδρομικά σε Ανήλιο, Βασιλίτσα, Παρνασσό, Καϊμακτσαλάν, Πισοδέρι, Καλάβρυτα, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό.