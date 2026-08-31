Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παραμένει θερμός με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα επτά μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις των πλοίων.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, παρά την απουσία ακραίων φαινομένων καύσωνα για την εποχή.

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Ο Αύγουστος μάς αποχαιρετά σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό, υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες στα ανατολικά, ενώ η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου φέρνει ενίσχυση του μελτεμιού έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι.

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Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Το meteo κατέγραψε μάλιστα την Κυριακή θερμοκρασίες που πλησίασαν τους 38°C, επιβεβαιώνοντας ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου μόνο φθινοπωρινό δεν ήταν.

Δευτέρα 31 Αυγούστου – Ζέστη και τοπικές μπόρες

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ. Το μελτέμι, επομένως, παραμένει ο βασικός παράγοντας του καιρού στο Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες θα προκαλούν αυξημένο κυματισμό. Η προηγούμενη ενίσχυση του μελτεμιού είχε δώσει κατά τόπους ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται κατά βάση ηλιοφάνεια, με τους βοριάδες να είναι περισσότερο αισθητοί στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Η ζέστη παραμένει, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες.

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Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι επίσης καλοκαιρινό, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών φαινομένων κυρίως στα γύρω ορεινά κατά τις θερμές ώρες.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου – Δυναμώνει το μελτέμι

Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό χωρίς ουσιαστική αλλαγή στη θερμοκρασία. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

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Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τους ανέμους: στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4–6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο, ειδικά με μικρότερα σκάφη, χρειάζεται έλεγχος των κατά τόπους συνθηκών πριν από την αναχώρηση.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου – Ίδιο καλοκαιρινό μοτίβο

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Και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στα ηπειρωτικά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν: 3–5 μποφόρ στα δυτικά, 4–6 στα ανατολικά και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Προσοχή στις πυρκαγιές

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Ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής βλάστησης και ενισχυμένων βοριάδων εξακολουθεί να απαιτεί μεγάλη προσοχή. Ακόμη και χωρίς ακραίο καύσωνα, οι ισχυρές ριπές μπορούν να προκαλέσουν πολύ γρήγορη εξάπλωση μιας φωτιάς.

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Η εικόνα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου, λοιπόν, δεν θυμίζει ακόμη φθινόπωρο: ήλιος, ζέστη, μελτέμι και τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Το ημερολόγιο αλλάζει· το ελληνικό καλοκαίρι, προς το παρόν

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