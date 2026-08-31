Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο καιρός παραμένει θερμός με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ενώ στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες.
- Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα επτά μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις των πλοίων.
- Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών, παρά την απουσία ακραίων φαινομένων καύσωνα για την εποχή.
Ο Αύγουστος μάς αποχαιρετά σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό, υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες στα ανατολικά, ενώ η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου φέρνει ενίσχυση του μελτεμιού έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι.
Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Το meteo κατέγραψε μάλιστα την Κυριακή θερμοκρασίες που πλησίασαν τους 38°C, επιβεβαιώνοντας ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου μόνο φθινοπωρινό δεν ήταν.
Δευτέρα 31 Αυγούστου – Ζέστη και τοπικές μπόρες
Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ. Το μελτέμι, επομένως, παραμένει ο βασικός παράγοντας του καιρού στο Αιγαίο.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες θα προκαλούν αυξημένο κυματισμό. Η προηγούμενη ενίσχυση του μελτεμιού είχε δώσει κατά τόπους ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.
Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Στην Αττική αναμένεται κατά βάση ηλιοφάνεια, με τους βοριάδες να είναι περισσότερο αισθητοί στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Η ζέστη παραμένει, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες.
Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι επίσης καλοκαιρινό, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών φαινομένων κυρίως στα γύρω ορεινά κατά τις θερμές ώρες.
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου – Δυναμώνει το μελτέμι
Ο Σεπτέμβριος κάνει ποδαρικό χωρίς ουσιαστική αλλαγή στη θερμοκρασία. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
Η σημαντικότερη εξέλιξη αφορά τους ανέμους: στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4–6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο, ειδικά με μικρότερα σκάφη, χρειάζεται έλεγχος των κατά τόπους συνθηκών πριν από την αναχώρηση.
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου – Ίδιο καλοκαιρινό μοτίβο
Και την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Στα ηπειρωτικά θα εμφανιστούν πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.
Οι βοριάδες θα συνεχίσουν: 3–5 μποφόρ στα δυτικά, 4–6 στα ανατολικά και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.
Προσοχή στις πυρκαγιές
Ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής βλάστησης και ενισχυμένων βοριάδων εξακολουθεί να απαιτεί μεγάλη προσοχή. Ακόμη και χωρίς ακραίο καύσωνα, οι ισχυρές ριπές μπορούν να προκαλέσουν πολύ γρήγορη εξάπλωση μιας φωτιάς.
Η εικόνα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου, λοιπόν, δεν θυμίζει ακόμη φθινόπωρο: ήλιος, ζέστη, μελτέμι και τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Το ημερολόγιο αλλάζει· το ελληνικό καλοκαίρι, προς το παρόν