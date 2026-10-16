Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες επεκτείνονται σταδιακά από τα βόρεια προς την ανατολική και νότια χώρα.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στους ορεινούς όγκους ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ στα πελάγη πνέουν βόρειοι άνεμοι με ένταση που φτάνει τοπικά τα έξι μποφόρ.

Για πολλές περιοχές της χώρας έχουν εκδοθεί κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχές και καταιγίδες, με τις αρχές να συστήνουν στους πολίτες προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.

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Νέα, πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα Παρασκευή ο καιρός, με βροχές που θα εξαπλωθούν σταδιακά από τα βόρεια προς την ανατολική και νότια χώρα. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια, ενώ από το βράδυ το κύμα αστάθειας θα πλησιάσει τις Κυκλάδες και τη νύχτα προς το Σάββατο την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλά για τα μέσα Οκτωβρίου επίπεδα, με βόρειους ανέμους τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πού θα βρέξει σήμερα Παρασκευή

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Το πρωί οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Στη συνέχεια οι βροχές θα επεκταθούν σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Αργότερα θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, ενώ τη νύχτα προς Σάββατο τα φαινόμενα αναμένεται να φθάσουν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Δεν αποκλείονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε ψηλά ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Στη δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί περίπου από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 19, στη Θεσσαλία από 7 έως 19 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 21 βαθμούς. Στα Επτάνησα η μέγιστη θα φτάσει κατά τόπους τους 22, ενώ στην Κρήτη και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου θα κινηθεί κοντά στους 19–21 βαθμούς.

Αθήνα: Βροχή από το απόγευμα, κίτρινη προειδοποίηση το βράδυ

Στην Αττική η ημέρα αρχίζει με λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές προβλέπονται από το απόγευμα, με μεγαλύτερη προσοχή τις βραδινές ώρες. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3–4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η γενική πρόγνωση δίνει 12–18 βαθμούς για την ευρύτερη Αττική, ενώ η εξειδικευμένη πρόγνωση του κέντρου της Αθήνας εκτιμά περίπου 15–20 βαθμούς. Τη νύχτα προς το Σάββατο αναφέρεται πιθανότητα χιονόπτωσης μόνο στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας, όχι στον αστικό ιστό.

Για την Αττική καταγράφεται κίτρινη προειδοποίηση βροχής από τις 19:00 έως τις 22:59 της Παρασκευής, βάσει των προειδοποιήσεων MeteoAlarm που εκδόθηκαν στις 15 Οκτωβρίου. Η προειδοποίηση αυτή αφορά πιθανές τοπικές επιπτώσεις και δεν ισοδυναμεί με την κόκκινη προειδοποίηση της προηγούμενης κακοκαιρίας.

Θεσσαλονίκη: Συννεφιά, πιθανή βροχή και έως 18 βαθμοί

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης προβλέπεται από 11 έως 18 βαθμούς. Η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε κίτρινη προειδοποίηση για βροχές από τις 09:00 και για καταιγίδες από τις 12:00 έως αργά το βράδυ. Πρόκειται για περιφερειακές προειδοποιήσεις: δεν σημαίνει ότι όλες οι συνοικίες της Θεσσαλονίκης θα δεχθούν καταιγίδα.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: Η αστάθεια μετατοπίζεται τη νύχτα

Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων από το πρωί. Η μεταβολή προβλέπεται κυρίως από αργά το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου έως τους 20–21 βαθμούς, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους γύρω στα 3–4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στη Ρόδο αναμένονται περίπου 19–22 βαθμοί, με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους 3–4 μποφόρ. Το Σάββατο οι άνεμοι μπορούν να ενισχυθούν τοπικά στα 5–6 μποφόρ, ιδιαίτερα σε τμήματα της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

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Αιγαίο και Ιόνιο: Άνεμοι έως 6 μποφόρ

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 4–5 μποφόρ και τοπικά 6. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4–5 μποφόρ, τοπικά 6 στα βόρεια πελάγη. Πρόκειται για αξιόλογη ένταση, αλλά δεν τεκμηριώνεται γενικό απαγορευτικό απόπλου για σήμερα. Όσοι ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς χρειάζεται να ελέγχουν τις ανακοινώσεις του λιμεναρχείου και της εταιρείας τους, ιδίως για μικρότερα πλοία και εκτεθειμένα δρομολόγια.

Οι κίτρινες προειδοποιήσεις: Ποιες περιοχές και ποιες ώρες

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Στον ευρωπαϊκό μηχανισμό MeteoAlarm εμφανίζονται για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου κίτρινες προειδοποιήσεις βροχής στην Αττική, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά και Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Κυκλάδες. Για καταιγίδες υπάρχουν επίσης κίτρινες προειδοποιήσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά και Εύβοια και στη Θεσσαλία. Οι περισσότερες βραδινές προειδοποιήσεις ισχύουν μέχρι τις 22:59, ενώ σε τμήματα της Μακεδονίας αρχίζουν νωρίτερα.

Η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΜΥ παραπέμπει στα έκτακτα δελτία και στο MeteoAlarm. Ωστόσο, η σελίδα των έκτακτων δελτίων που ήταν τεχνικά ανακτήσιμη κατά τη σύνταξη εμφάνιζε παλαιότερο κείμενο. Δεν μπορεί συνεπώς να επιβεβαιωθεί από εκεί η έκδοση νέου έκτακτου δελτίου για τις 16 Οκτωβρίου. Οι σημερινές κίτρινες προειδοποιήσεις τεκμηριώνονται από την αναπαραγωγή του τρέχοντος ευρωπαϊκού feed, όχι από παλαιότερες κόκκινες ή πορτοκαλί αναγγελίες.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου: Πρωινές βροχές, μετά βελτίωση

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Η αστάθεια θα επιμείνει κατά τις πρώτες ώρες, ιδίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην Αθήνα προβλέπονται βροχές τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια και θερμοκρασία περίπου 14–18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα βελτιωθεί, με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία 9–17 βαθμούς. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα χρειάζεται προσοχή σε τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους.

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Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Περισσότερα ανοίγματα και ψυχρό πρωινό

Η εικόνα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δείχνει μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και λιγότερα φαινόμενα. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 14–20 βαθμοί, με πιθανή πρωινή περιορισμένη ορατότητα σε ορισμένες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται από 11 έως 18 βαθμούς. Η Κρήτη εμφανίζει τάση βελτίωσης και θερμοκρασίες που θα πλησιάσουν τους 20–22 βαθμούς σε παράκτιες περιοχές.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

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Η Δευτέρα διαφαίνεται αισθητά πιο ήπια στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται περίπου 15–22 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη 12–21, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η πρόγνωση είναι ευνοϊκότερη για υπαίθριες δραστηριότητες, χωρίς αυτό να αποκλείει τοπικές διαφοροποιήσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου: Προς τους 23 βαθμούς στην Αθήνα

Η τάση για την Τρίτη είναι σχετικά ήπια και με αρκετά ανοίγματα του καιρού στα ηπειρωτικά. Οι ωριαίες προγνώσεις του meteo.gr εκτιμούν στην Αθήνα θερμοκρασίες περίπου 17–23 βαθμών και στη Θεσσαλονίκη 13–22 βαθμών, με κατά βάση ασθενείς ανέμους. Οι εκτιμήσεις για την πέμπτη ημέρα έχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα από τη σημερινή πρόγνωση.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: Η τάση και τα όρια της πρόγνωσης

Για την Τετάρτη διαφαίνονται στην Αθήνα περίπου 17–23 βαθμοί, με κατά διαστήματα νεφώσεις και ενδεχόμενη περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί. Στη Θεσσαλονίκη η διαθέσιμη ωριαία πρόγνωση δείχνει περίπου 14–21 βαθμούς και αρκετές νεφώσεις. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μεσοπρόθεσμη τάση και θα πρέπει να επανεξεταστούν με νεότερα δελτία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η προσοχή στρέφεται σήμερα στα κατά τόπους έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν κίτρινες προειδοποιήσεις για βροχές και καταιγίδες. Συνιστάται αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένα σημεία, προσοχή στις μετακινήσεις το βράδυ και τακτική ενημέρωση για αλλαγές σε δρομολόγια. Η σημερινή ένταση των ανέμων δεν πρέπει να συγχέεται με τις ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη κακοκαιρία.

Πηγές και σημείωση επικαιρότητας

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – γενική ενημέρωση και προειδοποιήσεις: emy.gr · προειδοποιήσεις ΕΜΥ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr – δελτίο Παρασκευής 16/10: πρωινή πρόγνωση

Τοπικές και ωριαίες προγνώσεις: Αθήνα · Θεσσαλονίκη · Ηράκλειο · Ρόδος

MeteoAlarm – προειδοποιήσεις όπως αναπαράγονται από τον ευρωπαϊκό feed: κατάλογος περιοχών και ωρών