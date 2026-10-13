Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα εισέρχεται σε ένα κρίσιμο διήμερο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα εννέα μποφόρ στο Αιγαίο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εστιάζει ιδιαίτερα στις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Στην Αττική αναμένονται ισχυρά φαινόμενα από το απόγευμα έως τη νύχτα, ενώ στη δυτική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία θα κορυφωθεί αργότερα.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα, παρακολουθώντας παράλληλα τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

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Στο πιο δύσκολο 48ωρο της εβδομάδας εισέρχεται η χώρα. Η Τρίτη 13 Οκτωβρίου φέρνει διαδοχικές ζώνες ισχυρών βροχών και καταιγίδων, πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σημαντική ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εστιάζει ιδίως σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Η Αττική μπαίνει στο επίκεντρο αργά το απόγευμα, ενώ στη δυτική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα το δυσκολότερο διάστημα μεταφέρεται στη νύχτα και στην Τετάρτη.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Τρίτη – Αναλυτικά οι ώρες

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Από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, ιδιαίτερα στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στην Ήπειρο αναμένονται επίσης βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες, χωρίς το έκτακτο δελτίο να προσδιορίζει αντίστοιχο ιδιαίτερο χρονικό παράθυρο έντονων φαινομένων για όλη την περιφέρεια.

Από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα στο επίκεντρο περνά η Χαλκιδική. Από το απόγευμα έως και την Τετάρτη ακολουθούν οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία —ιδιαίτερα η Μαγνησία— και η Εύβοια. Η ΕΜΥ επισημαίνει ειδικά την ένταση και τη διάρκεια των βροχών σε αυτές τις τρεις περιοχές, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων.

Από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα προβλέπονται πρόσκαιρα ισχυρά φαινόμενα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχίζουν από το βράδυ, ενώ στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

Αθήνα και Αττική: Προσοχή στις απογευματινές και βραδινές μετακινήσεις

Στην Αθήνα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, με επιδείνωση αργότερα μέσα στην ημέρα. Το κρίσιμο διάστημα για πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες εντοπίζεται από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία εκτιμάται περίπου από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με μικρές τοπικές αποκλίσεις. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά γενικά μέτριοι, αλλά οι ριπές κοντά στις καταιγίδες ενδέχεται να ενισχυθούν απότομα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε δρόμους με ιστορικό πλημμυρών, υπόγειες διαβάσεις και ρέματα.

Θεσσαλονίκη: Βροχές, ψύχρα και ιδιαίτερη προσοχή στη Χαλκιδική

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Η Θεσσαλονίκη θα έχει πυκνές νεφώσεις και διαστήματα βροχής, με πιθανότητα τοπικής καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 12 έως 17 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ στην ευρύτερη περιοχή. Η ειδική προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα αφορά κυρίως τη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και δεν πρέπει να ταυτίζεται αυτομάτως με αντίστοιχη προειδοποίηση για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: Η επιδείνωση έρχεται αργότερα

Στην Κρήτη η ημέρα αρχίζει με αυξανόμενες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές, ενώ από το βράδυ ενισχύονται οι καταιγίδες κυρίως στη δυτική πλευρά του νησιού, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Η θερμοκρασία στο νησί θα κυμανθεί ενδεικτικά από 16 έως 25 βαθμούς. Στο Ηράκλειο και στο Λασίθι είναι πιθανές βροχές, αλλά η ειδική επισήμανση για τα πιο ισχυρά φαινόμενα αφορά τη δυτική Κρήτη. Την Τετάρτη τα έντονα φαινόμενα στα δυτικά μπορεί να επιμείνουν έως αργά τη νύχτα.

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Στα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις αυξάνονται, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το διάστημα ισχυρών φαινομένων αρχίζει αργά τη νύχτα της Τρίτης και εκτείνεται έως το απόγευμα της Τετάρτης. Οι θερμοκρασίες εκτιμώνται γύρω στους 19–24 βαθμούς, με κατά τόπους διαφοροποιήσεις. Οι ταξιδιώτες προς Ρόδο, Κω και τα υπόλοιπα νησιά χρειάζεται να παρακολουθούν τις επίσημες θαλάσσιες προγνώσεις και τις ανακοινώσεις των μεταφορέων.

Άνεμοι και θάλασσες: Έως 9 μποφόρ στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο

Στη βόρεια χώρα οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 4–6 μποφόρ και βαθμιαία θα ενισχυθούν στα πελάγη. Στα νότια θα επικρατήσουν κατά διαστήματα νότιοι έως νοτιοδυτικοί άνεμοι 4–6 μποφόρ, τοπικά 7. Το σημαντικότερο στοιχείο του έκτακτου δελτίου είναι οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8–9 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα ή αλλαγές σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη ανακοινωθεί γενικό απαγορευτικό.

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Θερμοκρασίες: Πού θα γίνει αισθητή η πτώση

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου οι μέγιστες τιμές εκτιμώνται γενικά στους 16–18 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται κατά προσέγγιση 19–21 βαθμοί. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου τους 22–24 βαθμούς, με την Κρήτη έως τους 25. Οι τιμές αφορούν ευρύτερες περιοχές και δεν αντικαθιστούν τις ωριαίες προγνώσεις ανά πόλη.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Επιμένουν οι ισχυρές καταιγίδες

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Στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται έως το απόγευμα, ενώ στη δυτική Κρήτη ενδέχεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα. Στα δυτικά οι βροχές σταδιακά περιορίζονται. Στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν 8–9 μποφόρ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή στα ανατολικά, με μέγιστες γενικά 14–20 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

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Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Πρόσκαιρη ανάπαυλα

Στις περισσότερες περιοχές αναμένεται βελτίωση. Ωστόσο, στα ανατολικά, κεντρικά και νότια θα παραμείνουν νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείονται πρόσκαιρα εντονότερα φαινόμενα. Οι βοριάδες θα συνεχιστούν στα ανατολικά με 6–7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 8. Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα βελτίωσης, με θερμοκρασία περίπου 11–20 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη μεγαλύτερα ανοίγματα με περίπου 11–20 βαθμούς.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου: Νέος γύρος αστάθειας

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Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με τάση βελτίωσης αργότερα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύξηση νεφώσεων, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα κεντρικά και νότια, με νέες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα. Στα βόρεια και κεντρικά ορεινά δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Στο Ιόνιο και στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Η τάση του Σαββατοκύριακου

Με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Σάββατο διατηρείται πιθανότητα βροχών, κυρίως κατά τις πρώτες ώρες, με τάση βελτίωσης αργότερα. Για την Αθήνα οι θερμοκρασίες εκτιμώνται περίπου στους 11–18 βαθμούς και για τη Θεσσαλονίκη στους 9–18. Την Κυριακή διαφαίνεται γενικότερη βελτίωση με περισσότερη ηλιοφάνεια στις δύο μεγάλες πόλεις και μέγιστες κοντά στους 20 βαθμούς. Πρόκειται για προγνωστική τάση μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα και όχι για έκτακτη προειδοποίηση. Για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου δεν παρατίθεται συγκεκριμένη περιφερειακή πρόγνωση, επειδή δεν έχει διασταυρωθεί επαρκώς.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Αποφεύγουμε τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και ιρλανδικές διαβάσεις, δεν πλησιάζουμε ρέματα, περιορίζουμε τις υπαίθριες δραστηριότητες όταν εκδηλώνονται κεραυνοί και ασφαλίζουμε αντικείμενα σε μπαλκόνια ή αυλές. Οι μετακινούμενοι με πλοίο πρέπει να ελέγχουν απευθείας τα δρομολόγια και τις οδηγίες των λιμενικών αρχών. Επειδή το έκτακτο δελτίο μπορεί να επικαιροποιηθεί, καθοριστική είναι η τελευταία ενημέρωση της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγές και ενημέρωση

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – προειδοποιήσεις

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ 12/10/2026, αναδημοσίευση Ναυτεμπορικής

Έμβολος, αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή 13/10/2026

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