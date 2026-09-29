Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός στη χώρα χαρακτηρίζεται από διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων στα ανατολικά, νότια και ορεινά τμήματα.

Στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα βροχής, ενώ στη Θεσσαλονίκη επικρατούν δροσερές θερμοκρασίες και εναλλαγές συννεφιάς με ανοίγματα του ουρανού.

Οι βόρειοι άνεμοι πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας έως και τα έξι μποφόρ στην Κρήτη, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η Τετάρτη παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα βροχών, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο διατηρείται η αστάθεια με τοπικές μπόρες, ωστόσο από την Κυριακή προβλέπεται περιορισμός των φαινομένων και περισσότερη ηλιοφάνεια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες στα ανατολικά, στα νότια και κατά τόπους στα ηπειρωτικά, όπου αναμένονται πρόσκαιρες βροχές. Στην Κρήτη οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά, με εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας.

Αθήνα – πιθανότητα βροχής

Advertisement

Advertisement

Στην Αθήνα η ημέρα ξεκινά με περίπου 16 βαθμούς και σχεδόν αίθριο ουρανό. Η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει περίπου στους 23–24°C, όμως μέσα στην ημέρα θα υπάρχουν νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις.

Θεσσαλονίκη – πιο φθινοπωρινό το πρωινό

Στη Θεσσαλονίκη το πρωινό είναι αισθητά δροσερό, γύρω στους 17°C, και η ημέρα θα κινηθεί με φθινοπωρινές θερμοκρασίες, νεφώσεις κατά διαστήματα αλλά και ανοίγματα του ουρανού.

Ανεμοι και θάλασσες

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο παραμένουν ενισχυμένοι και χρειάζεται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα. Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι αναμένονται έως 6 μποφόρ.

Τετάρτη – περισσότερες βροχές

Advertisement

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου αυξάνεται η πιθανότητα βροχών, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια. Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα βροχής και χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ γενικότερα η ημέρα διαγράφεται πιο άστατη.

Πέμπτη και παρασκευή

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή βελτίωση σε αρκετές περιοχές. Την Παρασκευή παραμένει η πιθανότητα για τοπικές μπόρες, χωρίς να διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία.

Advertisement

Σαββατοκύριακο – δροσιά και σταδιακή βελτίωση

Το Σάββατο φαίνεται να διατηρείται η αστάθεια με τοπικές μπόρες και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Από την Κυριακή η τάση είναι για περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμό των φαινομένων.

Οι προειδοποιήσεις

Advertisement

Η έντονη κακοκαιρία που επηρέασε το προηγούμενο διάστημα κυρίως Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες έχει υποχωρήσει. Η εικόνα της Τρίτης είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο παραμένουν οι τοπικές βροχές και οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο. Για τις επίσημες και τυχόν νεότερες προειδοποιήσεις, καθώς και για τα ναυτιλιακά δελτία, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των ανακοινώσεων της ΕΜΥ.