Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα που περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, προκαλώντας αστάθεια σε πολλές περιοχές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για κίνδυνο τοπικών πλημμυρών, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται για τις υπαίθριες εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.

Οι τοπικές αρχές θα αποφασίσουν για τη διεξαγωγή των παρελάσεων αξιολογώντας τα νεότερα δεδομένα ανά περιοχή.

Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας, αν και η αστάθεια θα διατηρηθεί κατά τόπους μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Οι πολίτες οφείλουν να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλειά τους.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Η χώρα αντιμετωπίζει ένα διάστημα έντονης αστάθειας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενισχυμένους ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις υπαίθριες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Οι προβλέψεις για το τέλος της εβδομάδας έχουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

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Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα, με κίνδυνο τοπικών πλημμυρών και προβλημάτων στις μετακινήσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ψυχρότερος καιρός και ενισχυμένος βορειοδυτικός άνεμος. Προσοχή απαιτείται επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και σε νησιωτικές περιοχές.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Στην Αθήνα αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως το πρωί, πρόσκαιρη βελτίωση στη συνέχεια και πιθανότητα νέων βροχών το βράδυ. Θερμοκρασία περίπου 11–18 βαθμοί. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν διαστήματα νεφώσεων, με θερμοκρασία περίπου 9–16 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι βροχές θα απασχολήσουν κατά τόπους την ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, τη Χαλκιδική, το Αιγαίο και την Κρήτη. Στα βόρεια και στα ορεινά θα επικρατεί περισσότερο κρύο, ενώ οι άνεμοι τοπικά θα είναι ισχυροί.

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Οι παρελάσεις

Στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα βροχής τις πρωινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, περίπου 11–13 βαθμοί. Η πρόγνωση δείχνει πιθανή βελτίωση προς τις μεσημβρινές ώρες, αλλά η κατάσταση πρέπει να επανεκτιμηθεί πριν από τη μαθητική παρέλαση. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι σχετικά ευνοϊκότερη ως προς τη βροχή κατά τη στρατιωτική παρέλαση, με αισθητό όμως κρύο και βοριά.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Δεν σημαίνει ότι όλες οι παρελάσεις θα ματαιωθούν: τυχόν αποφάσεις λαμβάνονται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές με βάση τα νεότερα δεδομένα.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές. Στην Αθήνα πιθανές πρωινές βροχές και στη συνέχεια βελτίωση, με 12–19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Σε ανατολικές και νότιες περιοχές μπορεί να επιμείνει η αστάθεια, ενώ στη δυτική Ελλάδα αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα βελτίωσης.

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Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Γενικά ηπιότερες συνθήκες, με διαστήματα χωρίς βροχή αλλά και τοπικές μπόρες. Στην Αθήνα περίπου 12–19 βαθμοί, με πιθανότητα απογευματινών βροχών. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών φαινομένων. Για Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιά η ακριβής κατανομή των βροχών παραμένει αβέβαιη.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με πιθανές τοπικές βροχές. Στην Αθήνα περίπου 12–19 βαθμοί, με πιθανότητα μπόρας μετά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και ενδεχόμενες βροχές. Η πρόγνωση για το Σάββατο χρειάζεται νεότερη επιβεβαίωση.

Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας

Σύμφωνα με την αναβαθμισμένη προειδοποίηση της ΕΜΥ, αυξημένη επικινδυνότητα αφορά μεταξύ άλλων τη Μαγνησία, τη Λάρισα, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, ενώ ισχυρά φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν Φθιώτιδα, Βοιωτία και Αττική. Οι βαθμίδες προειδοποίησης και οι ώρες ισχύος τους μπορεί να αλλάξουν. Οι πολίτες πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, να αποφεύγουν πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα και να προσέχουν ιδιαίτερα σε υπαίθριες συγκεντρώσεις με κεραυνούς ή δυνατούς ανέμους.

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Πηγές ενημέρωσης: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (emy.gr), Πολιτική Προστασία (civilprotection.gov.gr). Ενημέρωση: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, βράδυ.