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Ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, παρουσίασε πέντε βασικούς πυλώνες για τον μετασχηματισμό της χώρας, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο την είσοδο του κόμματος στη Βουλή στις εθνικές εκλογές του 2027.

Το συνέδριο περιλάμβανε τέσσερα θεματικά debates για την εργασία, την παιδεία, την αυτοδιάθεση και τα προσωπικά δεδομένα, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, έγινε η επίσημη παρουσίαση της νεολαίας του κόμματος, με την ονομασία DNAers, η οποία σηματοδοτεί τη δυναμική ενεργοποίηση της νέας γενιάς.

Τα στελέχη του κόμματος ανέλυσαν τη στρατηγική διεύρυνσης και τις οργανωτικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν σε ολόκληρη την επικράτεια.

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Με μαζική συμμετοχή, υψηλού επιπέδου διάλογο και ενεργή φυσική και ψηφιακή παρουσία των πολιτών ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες (24-25 Οκτωβρίου) του Ετήσιου Συνεδρίου των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο», METAGORA, στο Conrad Athens The Ilisian. Η αυλαία έπεσε αποτυπώνοντας το στίγμα ενός βαθιά ανατρεπτικού και καινοτόμου πολιτικού εγχειρήματος, που έκανε πράξη το μοντέλο της συμμετοχικής δημοκρατίας επόμενης γενιάς και απέδειξε πως η «Πολιτική με Πολιτισμό» μπορεί να επανασυνδέσει τους πολίτες με τη δημοκρατική διαδικασία.

Το πολιτικό στίγμα και οι 5 μεγάλες ιδέες για τη χώρα

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Στις κεντρικές του τοποθετήσεις, κατά την έναρξη και το κλείσιμο των εργασιών, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών, Στέφανος Κασσελάκης, παρουσίασε το όραμα για μια ανοιχτή, συμμετοχική Αγορά με τον πολίτη στο επίκεντρο, θέτοντας την ανάγκη για θεσμική αναγέννηση, αξιοκρατία και διαφανή λογοδοσία.

«Ο πραγματικός μας αντίπαλος δεν είναι ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο. Είναι δύο λέξεις: «Δεν γίνεται». Η ιστορία αυτού του τόπου όμως δεν γράφτηκε από όσους είπαν ‘δεν γίνεται’, αλλά από όσους απάντησαν: ‘Γίνεται’», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας στον απολογισμό του Συνεδρίου: «Δώσαμε ζωή στη METAGORA: σε μια νέα σχέση ανάμεσα στην πολιτική και στον πολίτη, σε έναν διαρκή χώρο συμμετοχής, διαλόγου και δημιουργίας. Η ομοψυχία είναι η δύναμη να αναγνωρίζουμε όσα μας ενώνουν, να συζητάμε όσα μας χωρίζουν και να προχωράμε μαζί εκεί όπου υπάρχει κοινός σκοπός. Αυτή είναι η ουσία της δικής μας πολιτικής αντίληψης: Πολιτική με Πολιτισμό.»

Παρουσιάζοντας το προγραμματικό όραμα του κόμματος για τον μετασχηματισμό της χώρας, ο κ. Κασσελάκης έθεσε στο επίκεντρο πέντε μεγάλες ιδέες:

1. Κατασκευή νέων σύγχρονων πόλεων για τη ριζική αντιμετώπιση του στεγαστικού.

2. Προσωποποιημένη παιδεία.

3. Πλήρης ενεργειακή αυτονομία.

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4. Μετατροπή της Ελλάδας σε ισχυρή εξαγωγική μηχανή.

5. Δημιουργία του πιο σύγχρονου, ψηφιακού κράτους στην Ευρώπη.

«Πέντε μεγάλες ιδέες, πέντε μεγάλες φιλοδοξίες για την Ελλάδα. Ένα μεγάλο όραμα! Και πίσω από κάθε μία, ο ίδιος άνθρωπος. Ο νέος που θέλει να δημιουργήσει, το παιδί που θέλει να προχωρήσει, η οικογένεια που θέλει να ζει με αξιοπρέπεια, ο εργαζόμενος που θέλει να δει τον κόπο του να ανταμείβεται», τόνισε ο Πρόεδρος των Δημοκρατών, κλείνοντας με ένα σαφές προσκλητήριο μάχης: «Μπροστά μας υπάρχει ένας συγκεκριμένος πολιτικός ορίζοντας: οι εθνικές εκλογές του 2027. Οι Δημοκράτες διεκδικούμε την είσοδό μας στη Βουλή και ισχυρή πολιτική παρουσία, με τη φιλοδοξία να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ελλάδας. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Ζητάμε να μας κρίνουν από το σχέδιό μας, τη συνέπειά μας και το έργο μας.»

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Οργάνωση σε όλη την επικράτεια και η νέα γενιά στο προσκήνιο

Στην παρέμβασή της, η Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Διευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου, Ραλλία Χρηστίδου, συνέδεσε την πολιτική με την αυθεντικότητα και το θάρρος, υπογραμμίζοντας: «Για μένα, ανατρεπτικό είναι να έχεις τη δύναμη να μοιράζεσαι την εξουσία. Να δημιουργείς χώρο για ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική σου και να δίνεις σε έναν νέο άνθρωπο την ευκαιρία να αναλάβει ευθύνη και να αποδείξει τις δυνατότητές του.»

Τους βασικούς άξονες οργάνωσης, τη στρατηγική διεύρυνσης και τις πρωτοβουλίες των Δημοκρατών σε όλη την επικράτεια παρουσίασαν τα μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος, Αθανάσιος Νακόπουλος, Γιώργος Μάλλιαρης, Νίκη Μανιφάβα και Βασίλης Μπουλούκος.

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Ξεχωριστή στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Νεολαίας των Δημοκρατών, DNAers, τα μέλη της οποίας αποκάλυψαν το νέο λογότυπο της οργάνωσης, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα γενιά που βγαίνει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς και η καθηλωτική καλλιτεχνική ερμηνεία της Natalia Dusso, αφιερωμένη στη φιλία, την αλληλεγγύη και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Τα 4 μεγάλα Θεματικά Debates και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Καρδιά της METAGORA αποτέλεσαν τα τέσσερα ανοιχτά debates, όπου οι πολίτες συμμετείχαν και ψήφισαν ζωντανά —τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά— για κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας και του μέλλοντος:

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• Εργασία (1ο Debate): Με συντονιστή τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο, οι ομιλητές Πάρης Παπαβασιλείου, Αναστάσιος Γιατράς, Γιάννης Θωμάς και Αλέξανδρος Φλέγγας τοποθετήθηκαν για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, το δικαίωμα στην αποσύνδεση εκτός ωραρίου και τη συνταξιοδότηση.

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• Παιδεία (2ο Debate): Υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Σωτήρη Πολύζου, οι Θανάσης Λέλες, Δημήτρης Μυρογιάννης και Κυριακή Δούμα ανέλυσαν την τοπική διοίκηση των σχολείων, τη διαφάνεια στις επιδόσεις των σχολικών μονάδων και την αυτονομία των ΑΕΙ στην επιλογή φοιτητών.

• Αυτοδιάθεση (3ο Debate): Υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Γιώργου Κουβαρά, η Μαρία Χωριανοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πρακτικής Φιλοσοφίας και Ιατρικής Ηθικής, Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ), ο Γιώργος Καρλής(Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αναισθησιολόγος) και ο Δημήτρης Κούβελας (Καθηγητής Φαρμακολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος του κόμματος «Πνοή Δημοκρατίας») συζήτησαν καίρια ηθικά, ιατρικά και νομικά διλήμματα γύρω από τον υποβοηθούμενο θάνατο, τις δωρεές οργάνων, τον εμβολιασμό και την ατομική αυτονομία στο σύγχρονο σύστημα υγείας.

• Προσωπικά Δεδομένα & Ασφάλεια (4ο Debate): Με συντονιστή τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Καλαφάτη, οι Φώτης Σπυρόπουλος (Διδάκτωρ Εγκληματολογίας), Ζαχαρίας Κεσσές (Δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών και του Predator) και Λευτέρης Χειλιουδάκης (Δικηγόρος, Εκτελεστικός Διευθυντής Homo Digitalis) ανέλυσαν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικότητας, την τεχνολογία και την κρατική ασφάλεια.

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• Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ειδική θεματική συζήτηση για το τεχνολογικό μέλλον, οι Vinous Ali (Public Sector Partnerships, ElevenLabs) και Άγγελος Περιβολαρόπουλος (Research Engineer, ElevenLabs) ανέλυσαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προκλήσεις για τη δημοκρατία και την οικονομία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του, το Συνέδριο METAGORA θεμελιώνει ένα νέο μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας, που φιλοδοξεί να φέρει ξανά την πολιτική στην καρδιά της πραγματικής κοινωνίας.