Με άστατο καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες κυλά η Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό της αστάθειας φαίνεται να συνεχίζεται και μέσα στη νέα εβδομάδα, κυρίως στα ηπειρωτικά. ΕΜΥ, meteo, Θοδωρής Κολυδάς και Κλέαρχος Μαρουσάκης συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος, με μπόρες τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και τα στοιχεία του meteo, σήμερα Κυριακή αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 25 με 27 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά.

Advertisement

Advertisement

Στην Αττική προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας και αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νομού. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι πιο άστατο, με αυξημένες πιθανότητες για μπόρες και καταιγίδες το απόγευμα.

Για τη νέα εβδομάδα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα νησιά και τα παραθαλάσσια τμήματα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος.

Ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «ανοιξιάτικη αστάθεια» χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία, επισημαίνοντας ότι οι βροχές θα είναι κατά κανόνα τοπικού χαρακτήρα και όχι μεγάλης διάρκειας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος εκτιμά ότι η αστάθεια θα συνεχιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία, με τις πρώτες πιο καλοκαιρινές συνθήκες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Το δεύτερο μισό της εβδομάδας φαίνεται να φέρνει περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμό των φαινομένων, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τοπικά ακόμη και τους 30 βαθμούς, κυρίως στα ηπειρωτικά και τη νότια χώρα. Ωστόσο, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες απογευματινές μπόρες στα ορεινά.