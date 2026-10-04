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Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως έως 6 μποφόρ, οι οποίοι παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παρά τη γενική βελτίωση, συνιστάται προσοχή σε περιοχές της Κρήτης όπου τα κορεσμένα εδάφη ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ήπιος τουλάχιστον έως την Τετάρτη, χωρίς την εμφάνιση νέων οργανωμένων φαινομένων κακοκαιρίας.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Η κακοκαιρία που έδωσε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα απομακρύνεται και η νέα εβδομάδα αρχίζει με σαφώς βελτιωμένες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου θα είναι η ηλιοφάνεια, οι βοριάδες στο Αιγαίο και η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

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Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τα ισχυρά φαινόμενα που έπληξαν τη νότια νησιωτική χώρα έχουν ουσιαστικά υποχωρήσει.

Ωστόσο, στην Κρήτη και κυρίως στα νοτιότερα Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κατά τόπους νεφώσεις, χωρίς να αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η νύχτα θα είναι σχετικά δροσερή στα ηπειρωτικά, περισσότερο στη βόρεια και ορεινή Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστες θερμοκρασίες μπορούν τοπικά να κατέβουν ακόμη και κοντά στους 3 βαθμούς.

Δευτέρα: Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν στο νότιο Αιγαίο και το πρωί υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς και στα νότια Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια και εκεί η κατάσταση θα βελτιώνεται.

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Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο και θα φτάσει περίπου τους 24-26 βαθμούς στις θερμότερες περιοχές.

Αθήνα και Αττική

Στην Αττική η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αναμένεται περίπου από 15 έως 24

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βαθμούς, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Θεσσαλονίκη

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Πολύ καλές καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία περίπου από 14 έως 24 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και μεταβλητών διευθύνσεων.

Κρήτη: Προσοχή μετά τις μεγάλες βροχές

Η Κρήτη χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά, καθώς είναι η περιοχή που δοκιμάστηκε περισσότερο από την πρόσφατη κακοκαιρία.

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Τη Δευτέρα η κατάσταση βελτιώνεται σημαντικά, αλλά κυρίως το πρωί στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά γύρω στους 17 έως 22 βαθμούς.

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Παρότι τα έντονα φαινόμενα τελειώνουν, χρειάζεται προσοχή σε περιοχές όπου προηγήθηκαν μεγάλες ποσότητες βροχής, καθώς δρόμοι, χείμαρροι και

κορεσμένα εδάφη μπορεί να εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα.

Δωδεκάνησα

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Και στα Δωδεκάνησα η Δευτέρα θα είναι ημέρα αποκλιμάκωσης. Στα νοτιότερα νησιά υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, αλλά στη συνέχεια αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 έως 24 βαθμούς.

Άνεμοι και θάλασσες

Οι βοριάδες παραμένουν το βασικό χαρακτηριστικό στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα θα πνέουν γενικά με ένταση 5 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 6 μποφόρ, με τάση σταδιακής εξασθένησης.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και μεταβλητοί και μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, πρόσκαιρα έως 4 μποφόρ. Η κατάσταση στις θάλασσες βελτιώνεται αισθητά σε σχέση με το Σαββατοκύριακο.

Οι θερμοκρασίες στη χώρα

Στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται περίπου 10-25 βαθμοί, με τη Δυτική Μακεδονία σημαντικά ψυχρότερη, ακόμη και 3-22 βαθμούς.

Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 12-24 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα 11-26, στις Κυκλάδες και την Κρήτη 17-22, στο Ανατολικό Αιγαίο 15-25 και στα Δωδεκάνησα 17-24 βαθμούς.

Τρίτη: Συνεχίζεται ο καλός καιρός

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα εξακολουθήσουν οι βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη: Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις

Και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το σκηνικό παραμένει ήπιο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η γενική εικόνα της εβδομάδας

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με σταδιακή επιστροφή σε πιο ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες. Από τη Δευτέρα έως

τουλάχιστον την Τετάρτη κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας και χωρίς, με τα σημερινά δεδομένα, νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Το ενδιαφέρον παραμένει αρχικά στραμμένο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, όπου θα υπάρχουν τα τελευταία υπολείμματα της διαταραχής, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα χρειάζονται προσοχή κυρίως τη Δευτέρα.

Μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα για τη νότια νησιωτική Ελλάδα, ο Οκτώβριος φαίνεται να δίνει από τη Δευτέρα μια πρώτη ουσιαστική ανάσα.