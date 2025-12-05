Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/12) στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι καθυστερήσεις εκτείνονται σε περίπου 6 χιλιόμετρα, κυρίως στο ρεύμα της ανόδου λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Στο ύψος του Περιστερίου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν, ενώ η βροχή –αν και όχι τόσο ισχυρή όσο χθες– εξακολουθεί να προκαλεί συγκέντρωση υδάτων και ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις.

Στο οδικό δίκτυο της Αττικής η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Η Αθηνών–Κορίνθου είναι κλειστή , από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα η τελευταία έξοδος για τους οδηγούς είναι ο κόμβος Μαγούλας.

Αθηνών – Κορίνθου κλειστή στα διόδια Ελευσίνας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τελευταία έξοδος στον κόμβο Μαγούλας. December 5, 2025

Η διακοπή κυκλοφορίας έχει προκαλέσει μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις σε όλο τον άξονα.

Αντίστοιχα επιβαρυμένη είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου οι ουρές χιλιομέτρων εκτείνονται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και την έξοδο προς Ελευσίνα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην περιφερειακή του Αιγάλεω. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης η κίνηση παραμένει αυξημένη, χωρίς όμως την ένταση των προβλημάτων που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που επηρεάζουν κυρίως την ανατολική και νότια χώρα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες.