Παρακολουθήστε ζωντανά την πορεία που ακολουθεί η κακοκαιρία η οποία σαρώνει την Αττική και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας.

Σχετικά μηνύματα έχουν αποσταλεί από το 112 προκειμένουν να περιορίσουν οι κάτοικοι τις μετακινήσεις τους.

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τετάρτη, με θέμα της συνεδρίασης, την κακοκαιρία, που θα βρίσκεται σε εξέλιξη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ, μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.