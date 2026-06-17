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Με την κατάθεση μαρτύρων συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για την κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου, που οδήγησε στον βίαιο θάνατό του, τον Ιανουάριο του 2025, στο Ηράκλειο Κρήτης, με το ενδιαφέρον σήμερα (17/6) να εντοπιζεται στις καταθέσεις της καθηγήτριας Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Μαρίας Ραϊσάκη και της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Έλενας Κρανιώτη.

Να σημειωθεί ότι στο εδώλιο των κατηγορουμένων κάθονται η μητέρα, ο πρώην σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.

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Συνολικά 39 άτομα συμπεριλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των μαρτύρων κατηγορητηρίου. Οι σημερινές δύο καταθέσεις γίνονται μετά από αίτημα το οποίο κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου πρώην συντρόφου της μητέρας του 3χρονου Άγγελου.

Σε εξέλιξη είναι η κατάθεση της καθηγήτριας ακτινολογίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ίδια αναφέρθηκε στα μεταθανάτια ευρήματα των αξονικών εγκεφάλου και στις ακτινογραφίες θώρακος του άτυχου παιδιού.

Η καθηγήτρια Ακτινολογίας τόνισε ότι αντίστοιχα ευρήματα απεικονιστικών εξετάσεων τα συναντούν οι ειδικοί πολύ συχνότερα σε περιστατικά παιδικής κακοποίησης. Παράλληλα, η καθηγήτρια έκανε λόγο για βίαιο τράνταγμα του παιδιού ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και όσα θα καταθέσει και η αρμόδια ιατροδικαστής.

Η υπερασπιστική γραμμή εστιάζει στο πώς προκλήθηκε το σοβαρό τραύμα στο κεφάλι του 3χρονου παιδιού, αμφισβητώντας ότι προήλθε από γροθιά του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, εξετάζεται ένα εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το παιδί ενδέχεται να τραυματίστηκε ύστερα από ατύχημα μέσα στο σπίτι.

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι, ενώ κατέβαινε τη στενή και απότομη ξύλινη σκάλα της κατοικίας, μπορεί να έχασε την ισορροπία του και να χτύπησε στο τραπεζάκι του σαλονιού. Η υπεράσπιση διευκρινίζει ότι δεν γίνεται λόγος για πρόσκρουση σε γωνία του επίπλου, αλλά σε άλλο σημείο της επιφάνειάς του.

Ένιωσε έντονη αδιαθεσία ο 44χρονος κατηγορούμενος και αποχώρησε

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο 44χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και αισθανόταν έντονη αδιαθεσία. Λίγη ώρα αργότερα, ο κατηγορούμενος αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου και επέστρεψε στις φυλακές, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

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Η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφος αλληλοκατηγορούνται

Η μητέρα και ο τότε σύντροφός της δεν έχουν καμία επικοινωνία και αλληλοκατηγορούνται για την κακοποίηση του παιδιού. Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που ασκούσε βία στον 3χρονο, ενώ ο 44χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή και αποδίδει ευθύνες στην ίδια.

Για το πρωινό της τραγωδίας, η 27χρονη αναφέρει ότι είχε βγει από το σπίτι για να αγοράσει καφέ, ενώ ο συγκατηγορούμενός της ισχυρίζεται ότι βρήκε το παιδί αναίσθητο μετά από έναν δυνατό θόρυβο.

Προβάλλεται επίσης η θέση ότι το παιδί μέχρι και που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, δεν είχε το παραμικρό ίχνος κακοποίησης. Ήταν πάντα φροντισμένο. “Δεν τρελάθηκε μία μέρα ξαφνικά η μητέρα…” είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

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Ως προς τον 44χρονο, πατέρα ενός κοριτσιού, υπάρχουν καταθέσεις που τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που αγαπά και προσέχει τα παιδιά, με την κόρη του να τον λατρεύει. Μάρτυρες καταθέτουν ακόμα ότι ο Χρήστος ήταν εκείνος που έβγαζε το παιδί βόλτες στο πάρκο και ότι ο Άγγελος ήταν κολλημένος πάνω του.

Υπάρχουν, όμως, και καταθέσεις που τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που έκανε φασαρίες και τσαμπουκάδες στη γειτονιά. Τον Άγγελο, αρχικώς, ήθελε να τον υιοθετήσει επειδή πίστευε, όπως του είχε πει η Ελευθερία, ότι ο βιολογικός πατέρας είχε σκοτωθεί.

«Η μητέρα πιστεύει κάποιες φορές ότι ο Αγγελος ζει» δήλωσε στο δικαστήριο η συνήγορός της

Η δικηγόρος της μητέρας, μιλώντας στο Cretalive.gr, αποκάλυψε ότι η Ελευθερία ακόμα και σήμερα πιστεύει κάποιες φορές ότι ο Άγγελος ζει. «Όταν πας σπίτι, πάρε με να του μιλήσω» παρακάλεσε μία φορά τη μητέρα της, ενώ άλλη φορά τους έλεγε ότι σχεδιάζει να του κάνει πάρτι.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)