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Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στο Πακιστάν η υπόθεση της 18χρονης Αϊσά, μιας οικιακής βοηθού που πέθανε έπειτα από επιπλοκές παράνομης άμβλωσης, αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει ότι υπέστη επανειλημμένους βιασμούς από τον γιο του εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας όπου εργαζόταν, σύμφωνα με τη DailyMail.

Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Λαχόρης, η νεαρή πρόλαβε να καταθέσει στην αστυνομία, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, βίωνε για περίπου έναν χρόνο. Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, η Αϊσά διαπίστωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι ήταν έγκυος, με την εγκυμοσύνη να φέρεται να ήταν αποτέλεσμα ενός από τους βιασμούς που κατήγγειλε.

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'Gang-rape victim', 18, who fell pregnant after 'assault by her wealthy boss's son and his driver' dies during botched abortion in Pakistan https://t.co/ziSwEMtZfp — Daily Mail (@DailyMail) June 16, 2026

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι εργοδότες της επιχείρησαν να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, πιέζοντάς την να διακόψει την εγκυμοσύνη. Αρχικά φέρεται να υποχρεώθηκε να λάβει χάπια άμβλωσης, όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Αργότερα, ενώ βρισκόταν ήδη στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης, οδηγήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν νεκρό.

Η 18χρονη δεν ανάρρωσε ποτέ από τις επιπλοκές και κατέληξε στις 26 Μαΐου. Βίντεο που κατέγραψε από το κρεβάτι του νοσοκομείου και δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε κύμα οργής και αιτήματα για δικαιοσύνη.

Οι δύο άνδρες που κατονόμασε, καθώς και ο εργοδότης της, ερευνώνται για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος της ιδιωτικής κλινικής. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη σεξουαλική βία στο Πακιστάν και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα θύματα στην αναζήτηση δικαίωσης.

(Με πληροφορίες από DailyMail)