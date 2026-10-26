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Στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι μεταφέρθηκε ένας 62χρονος υπάλληλος περιπτέρου στην Καλαμάτα, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κρήτης και Φιλελλήνων, στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η 42χρονη προσέγγισε το περίπτερο και, υπό την απειλή αεροβόλου όπλου, απαίτησε από τον 62χρονο υπάλληλο να της παραδώσει τα χρήματα του ταμείου.

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Κατά τη διάρκεια της απόπειρας ληστείας, η γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε τον υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφαλής.

Ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η άμεση επέμβαση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας απέτρεψε την ολοκλήρωση της ληστείας. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν την 42χρονη στο σημείο, προτού προλάβει να διαφύγει.

Κατά τη σύλληψή της, η γυναίκα φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Στην κατοχή της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το αεροβόλο όπλο που φέρεται να χρησιμοποίησε, καθώς και μία αμπούλα αερίου.